"Обещаем готовиться к сезону 2023/24". Левый Берег - о ситуации в клубе

Второлиговый "Левый Берег" выступил с официальным заявлением, прокомментировав последние новости вокруг команды.

"Недавно в СМИ появилась информация о прекращении деятельности профессионального футбольного клуба ФК "Левый Берег". В свете этой информационной волны хотим вас заверить, что ФК "Левый Берег" был, есть и будет существовать не только как детско-юношеская академия, но также как очень амбициозный профессиональный футбольный клуб с большими целями и достижениями.

Напомним, что на профессиональном уровне клуб начал выступать в сезоне 2021/22, предпосылкой чему стала трудная и кропотливая работа по подготовке команды для выступлений на самом высоком уровне. Успешно дебютировав во Второй лиге соревнований ПФЛ осенью, у команды были планы продолжить начатое и в весенней части соревнований. Однако все планы нарушила война.

Большинство игроков и представителей тренерского состава "Левого Берега" приняли личное решение не возвращаться в страну с подготовительного сбора в Турции, оставшись за границей, несмотря на то, что руководством клуба были созданы все логистические условия для возвращения в Украину и дальнейшего сотрудничества. Ввиду этого было принято решение о прекращении взаимоотношений с действующим тренерским штабом и футболистами. Таким составом команда существовать не могла!

А с апреля 2022-го года клуб возобновил свою работу, сосредоточив все внимание на работе детско-юношеской школы, активно продолжал и продолжает заниматься благотворительностью. Сейчас мы понимаем, что построение главной команды, которая была бы эталоном для воспитанников Академии, требует много времени. Поэтому руководством клуба было принято единственно верное решение о прекращении деятельности профессиональной команды.

Но мы обещаем, что клуб будет готовиться для участия в соревнованиях среди профессионалов в сезоне 2023/24. Для этого в ближайшее время будут подготовлены документы на рассмотрение компетентных футбольных организаций. Между тем, мы ежедневно и активно продолжаем свою работу. Конечно, новость о прекращении деятельности вызвала у наших поклонников определенную обеспокоенность, ведь в течение 2021 года у нашей команды появились тысячи болельщиков. Но мы хотим заверить все футбольное сообщество, особенно наших юных футболистов, их родителей, наших невероятных болельщиков, поклонников и всех друзей. "Левый берег" остается в игре, он станет еще сильнее и совсем скоро в новом составе достойно покажет себя на футбольной арене и порадует новыми победами. И мы верим, что главная победа для Украины наступит уже очень скоро!

Только вперед", - сказано в официальном заявлении.