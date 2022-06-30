Состав Карпат покинули 13 игроков

На сайте второлиговых "Карпат" появилась новость, что состав клуба покинуло 13 футболистов.

Речь идет о Максиме Кучинском, Назари Сассе (оба не сыграли ни одного поединка), Иване Силецком, Владимире Заставном, Александре Маткобожике, Александре Дударенко, Сергее Симинине, Андрее Марковиче, Иване Цюпе, Игоре Семенине, Илье Повалии, Анатолии Титунинном и Евгении Буднике.

Также в сообщении сказано, что "Карпаты" планируют ряд новых футболистов, при этом привлекая к первой команде своих воспитанников.