Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состав Карпат покинули 13 игроков
Будет совсем новая команда
Фото: ФК Карпаты
На сайте второлиговых "Карпат" появилась новость, что состав клуба покинуло 13 футболистов.
Речь идет о Максиме Кучинском, Назари Сассе (оба не сыграли ни одного поединка), Иване Силецком, Владимире Заставном, Александре Маткобожике, Александре Дударенко, Сергее Симинине, Андрее Марковиче, Иване Цюпе, Игоре Семенине, Илье Повалии, Анатолии Титунинном и Евгении Буднике.
Также в сообщении сказано, что "Карпаты" планируют ряд новых футболистов, при этом привлекая к первой команде своих воспитанников.
Популярное сейчас
- ВСУ сообщили об освобождении еще одного села в Херсонской области
- Минобороны рф назвало бегство с острова Змеиный "шагом доброй воли"
- Россияне в результате операции ВСУ покинули остров Змеиный - ОК Південь
- Анатолий Бузник: о судьбе Левого берега, кремлевской пропаганде и подготовке к студенческому чемпионату Европы
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси