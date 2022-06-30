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Состав Карпат покинули 13 игроков

Вторая лига
(1 голосов)

Будет совсем новая команда

Состав Карпат покинули 13 игроков

Фото: ФК Карпаты

UA-Футбол
Новина українською

На сайте второлиговых "Карпат" появилась новость, что состав клуба покинуло 13 футболистов.

Речь идет о Максиме Кучинском, Назари Сассе (оба не сыграли ни одного поединка), Иване Силецком, Владимире Заставном, Александре Маткобожике, Александре Дударенко, Сергее Симинине, Андрее Марковиче, Иване Цюпе, Игоре Семенине, Илье Повалии, Анатолии Титунинном и Евгении Буднике.

Также в сообщении сказано, что "Карпаты" планируют ряд новых футболистов, при этом привлекая к первой команде своих воспитанников.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
30.06.2022 в 21:16
Ой біда з дебілами львівськими... Таку команду загробили....
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Дон Купер (Хмельницький)
30.06.2022 в 21:07
Біда, аматорів візьмуть.
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