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Тлумак озвучил главную задачу Карпат на предстоящий сезон
У клуба амбициозные планы
Фото: fckarpaty.org.ua
Главный тренер львовских "Карпат" Юрий Тлумак рассказал о кадровой ситуации в команде, а также о планах на следующий сезон.
"Сегодня основная задача как нашей команды, так и страны – победить в войне, чтобы мы выгнали оккупанта. Это самое главное. Что касается футбола, то это выход в Премьер-лигу и дальше, дальше и дальше.
Мы уже полгода не играем в футбол. Когда были на сборе в Турции, то война, к сожалению, нас там застала. У нас контракты были подписаны на один год. Мы сели, обсудили. Каждый принимал решение сам. Кто-то захотел приехать, кто-то решил разорвать контракт и искать свои спортивные силы в других командах.
Момент таков, что любая команда с высокими целями каждый год должна немного обновляться, чтобы заходила свежая кровь, увеличивалась конкуренция. Работаем по классическому графику построения клуба.
Костяк (команды) остался, я этим доволен. Это Болденков, Приймак, капитан Кожанов, Чачуа, Тарануха, Галенков. Думаю, проблем нет. Мы подписали 12 молодых футболистов, рассчитываем на них", - сказал Тлумак.
Напомним, что ранее состав львовских "Карпат" покинуло 13 футболистов.
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