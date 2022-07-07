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Второлиговые Сумы пропустят следующий сезон
Увы, не первый случай
Фото: ФК Сумы
Второлиговые "Сумы" пропустят следующий сезон украинского чемпионата. Об этом сообщил директор клуба Роман Сорока.
"В среду принято решение, что футбольный клуб "Сумы" не будет участвовать в сезоне 2022-2023 второй лиги. Но это не значит, что клуб прекращает свое существование.
Клуб продолжает существовать, но мы все понимаем, какая сегодня ситуация в Украине, области, городе Сумы. Поэтому мы не можем в такое время бюджетные средства использовать на футбол", - заявил Сорока.
Ранее о подобном решении также сообщили "Левый Берег", "Тростянец", а также объединенные "Альянс" и "Виктория".
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