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Второлиговые Сумы пропустят следующий сезон

Вторая лига
(1 голосов)

Увы, не первый случай

Второлиговые Сумы пропустят следующий сезон

Фото: ФК Сумы

UA-Футбол
Новина українською

Второлиговые "Сумы" пропустят следующий сезон украинского чемпионата. Об этом сообщил директор клуба Роман Сорока.

"В среду принято решение, что футбольный клуб "Сумы" не будет участвовать в сезоне 2022-2023 второй лиги. Но это не значит, что клуб прекращает свое существование.

Клуб продолжает существовать, но мы все понимаем, какая сегодня ситуация в Украине, области, городе Сумы. Поэтому мы не можем в такое время бюджетные средства использовать на футбол", - заявил Сорока.

Ранее о подобном решении также сообщили "Левый Берег", "Тростянец", а также объединенные "Альянс" и "Виктория".

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В статье: ФК Сумы
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Источник:
ФК Сумы

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