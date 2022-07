Ждут ответа. Лапорта заявил, что Барселона сделала предложение по Левандовскому

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что каталонцы сделали предложение "Баварии" касательно трансфера Роберта Левандовского.

"Мы сделали предложение "Баварии" по Левандовскому и сейчас ждем их ответ. Надеюсь, что он будет положительным. Хочу поблагодарить Левандовского за те усилия, которые он делает, чтобы присоединиться к нам", - заявил Лапорта.

Barcelona president Laporta: "We made an offer to FC Bayern to sign Lewandowski and we are waiting for their response, I hope their response is positive".



"I want to thank Lewandowski here in public for what he is doing to join us".