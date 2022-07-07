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Ждут ответа. Лапорта заявил, что Барселона сделала предложение по Левандовскому
И ответа пока нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что каталонцы сделали предложение "Баварии" касательно трансфера Роберта Левандовского.
"Мы сделали предложение "Баварии" по Левандовскому и сейчас ждем их ответ. Надеюсь, что он будет положительным. Хочу поблагодарить Левандовского за те усилия, которые он делает, чтобы присоединиться к нам", - заявил Лапорта.
Barcelona president Laporta: “We made an offer to FC Bayern to sign Lewandowski and we are waiting for their response, I hope their response is positive”. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022
“I want to thank Lewandowski here in public for what he is doing to join us”. pic.twitter.com/mgOFZxP9QW
Неделю назад была информация, что каталонцы готовы выложить за поляка 40 миллионов - "Бавария" требует 60.
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