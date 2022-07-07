Ждут ответа. Лапорта заявил, что Барселона сделала предложение по Левандовскому

Конечно, ФК Барселона в три - пять раз популярнее Реала. И понять администрацию уа-футбол можно, почему они так много места уделяют великой Барселоне и, практически, не говорят про Реал... Я решил помочь редакции уа-футбол и размещаю здесь информацию, которая гуляет уже три дня, про Реал. Как известно, Реал в 2019 году купил серба Йовича аж за 63 млн. евро. Игрок не проявил себя в Реале за это время и, как говорят все специалисты, это один из самых провальных трансферов Переса. На протяжении последних двух месяцев Перес пытался пристроить Йовича, ну хоть куда... Безуспешно. Никому он не нужен, разве что даром... И, таки - да, Фиорентина договорилась с Пересом, что заберёт серба, только если даром. Подумать только!!! Отдать за игрока 63 млн. евро и за три года его стоимость равно нулю...Ну точно, банкрот Перес просто гениальный манагер...Я вот пытаюсь понять... Эту новость разместили у себя практически все спорт СМИ на постсоветском пространстве. Только уа-футбол почему-то постеснялись... Ах да... Я же забыл... Эта новость про Реал с оттенком негатива... Публиковать низзззззяяяяя!!! Про Реал здесь пишут только хорошие новости...Смотрите, какой я волшебник! Мой приказ - клетка псих больницы - начинай вибрировать!!!