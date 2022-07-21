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Мариупольский Яруд сменил название

Вторая лига
(1 голосов)

Клуб планирует выступать в Первой лиге

Мариупольский Яруд сменил название

Фото: ФК Яруд

Новина українською

Футбольный клуб "Яруд", который базировался в Мариуполе до начала полномасштабной войны россии в Украине, официально сменил название.

Теперь команда, которая играла во Второй лиге, будет называться ФСК "Мариуполь". Юридическое название - Общество с ограниченной ответственностью Футбольный спортивный клуб "Мариуполь". Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в базу данных контролирующих органов.

Добавим, что ФСК "Мариуполь" фигурирует в предварительном списке участников Первой лиги сезоне-2022/2023. В СМИ была информация, что мариупольский клуб рассматривал Киев или Киевскую область в качестве своего временного базирования.

Напомним, что ФК "Мариуполь", выступающий в Премьер-лиги, следующий сезон пропустит.

Мариупольский Яруд сменил название - изображение 1

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В статье: Яруд (Мариуполь)
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
21.07.2022 в 08:37
Не зря они название сменили. Вероятно тот Мариуполь больше не появится.
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