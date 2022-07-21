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Мариупольский Яруд сменил название
Клуб планирует выступать в Первой лиге
Фото: ФК Яруд
Футбольный клуб "Яруд", который базировался в Мариуполе до начала полномасштабной войны россии в Украине, официально сменил название.
Теперь команда, которая играла во Второй лиге, будет называться ФСК "Мариуполь". Юридическое название - Общество с ограниченной ответственностью Футбольный спортивный клуб "Мариуполь". Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в базу данных контролирующих органов.
Добавим, что ФСК "Мариуполь" фигурирует в предварительном списке участников Первой лиги сезоне-2022/2023. В СМИ была информация, что мариупольский клуб рассматривал Киев или Киевскую область в качестве своего временного базирования.
Напомним, что ФК "Мариуполь", выступающий в Премьер-лиги, следующий сезон пропустит.
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