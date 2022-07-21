Мариупольский Яруд сменил название

Футбольный клуб "Яруд", который базировался в Мариуполе до начала полномасштабной войны россии в Украине, официально сменил название.

Теперь команда, которая играла во Второй лиге, будет называться ФСК "Мариуполь". Юридическое название - Общество с ограниченной ответственностью Футбольный спортивный клуб "Мариуполь". Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в базу данных контролирующих органов.

Добавим, что ФСК "Мариуполь" фигурирует в предварительном списке участников Первой лиги сезоне-2022/2023. В СМИ была информация, что мариупольский клуб рассматривал Киев или Киевскую область в качестве своего временного базирования.

Напомним, что ФК "Мариуполь", выступающий в Премьер-лиги, следующий сезон пропустит.

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