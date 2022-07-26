Нужно больше. Десять команд готовы принять участие в следующем сезоне Второй лиги

ПФЛ собирает команды, которые в следующем сезоне должны принять участие во Второй лиге.

По данным сайта УАФ, которые ссылаются на Александра Каденко, свои участие подтвердили десять коллективов. Среди них, будущий дебютант - "ВАСТ" из Николаева.

ПФЛ намерена собрать как минимум 12 клубов, которые будут готовы принять участие в следующем сезоне. 29-го июля пройдет новое собрание с представителями команд.

Напомним, что старт УПЛ назначен на 23-е августа.