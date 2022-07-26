Вторая лига
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Нужно больше. Десять команд готовы принять участие в следующем сезоне Второй лиги
ПФЛ хочет насобирать минимум 12 участников
Фото: ФК Карпаты
ПФЛ собирает команды, которые в следующем сезоне должны принять участие во Второй лиге.
По данным сайта УАФ, которые ссылаются на Александра Каденко, свои участие подтвердили десять коллективов. Среди них, будущий дебютант - "ВАСТ" из Николаева.
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ПФЛ намерена собрать как минимум 12 клубов, которые будут готовы принять участие в следующем сезоне. 29-го июля пройдет новое собрание с представителями команд.
Напомним, что старт УПЛ назначен на 23-е августа.
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Источник:УАФ
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