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Нужно больше. Десять команд готовы принять участие в следующем сезоне Второй лиги

Вторая лига
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ПФЛ хочет насобирать минимум 12 участников

Нужно больше. Десять команд готовы принять участие в следующем сезоне Второй лиги

Фото: ФК Карпаты

UA-Футбол
Новина українською

ПФЛ собирает команды, которые в следующем сезоне должны принять участие во Второй лиге.

По данным сайта УАФ, которые ссылаются на Александра Каденко, свои участие подтвердили десять коллективов. Среди них, будущий дебютант - "ВАСТ" из Николаева.

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ПФЛ намерена собрать как минимум 12 клубов, которые будут готовы принять участие в следующем сезоне. 29-го июля пройдет новое собрание с представителями команд.

Напомним, что старт УПЛ назначен на 23-е августа.

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В статье: ПФЛ
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Источник:
УАФ

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