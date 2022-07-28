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Легенда Металлиста будет работать ассистентом тренера в винницкой Ниве

Вторая лига
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Второлиговый клуб назвал новый тренерский штаб

Легенда Металлиста будет работать ассистентом тренера в винницкой Ниве

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UA-Футбол
Новина українською

Винницкая "Нива" назвала новый тренерский штаб команды. После начала войны коллектив покинул главный тренер Игорь Леонов.

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Теперь главным тренером винничан был назначен Олег Остапенко. Его ассистентами стали Петр Анисим, Елена Колос, а также легенда харьковского "Металлиста" Александр Горяинов.

В прошлом кампании "Нива" В играла во Второй лиге.

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В статье: Александр Горяинов Нива (Винница)
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