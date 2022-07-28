Легенда Металлиста будет работать ассистентом тренера в винницкой Ниве

Винницкая "Нива" назвала новый тренерский штаб команды. После начала войны коллектив покинул главный тренер Игорь Леонов.

Теперь главным тренером винничан был назначен Олег Остапенко. Его ассистентами стали Петр Анисим, Елена Колос, а также легенда харьковского "Металлиста" Александр Горяинов.

В прошлом кампании "Нива" В играла во Второй лиге.