Юрий Кулиш: Футбольная жизнь в Херсоне остановилась

После широкомасштабного вторжения россии в Украину в жизнедеятельности нашего футбола все в одночасье нарушилось. Из-за войны ряд клубов прекратили свое существование, судьба других оказалась в полной неопределенности. Долгое время было неясно, что ждет одного из старожилов второй лиги - херсонский "Кристалл". Однако в разгар лета стало известно, что на базе этого клуба оккупационная власть решила создать новый - "Фрегат". Эта новость стала для возглавлявшего "Кристалл" со средины прошлого года Юрия Кулиша полной неожиданнстью.

- То, что в сезоне-2022/23 я не смогу выполнять свои обязанности в херсонской команде, стало понятно после оккупации Херсонщины, - сказал Кулиш. - Тем более, что контракт с "Кристаллом" у меня истекал этим летом, а о его продлении в таких условиях, понятное дело, речь не шла. Все эти пять с лишним месяцев я постоянно контактировал со своими коллегами по клубу - президентом, тренерами и футболистами. От них и черпал информацию о текущих делах в регионе и о событиях каждого из них. Увы, война все перевернула с ног на голову.

- Что испытывали, вынужденно оказавшись не у дел?

- Разумеется, очень расстроился от того, что футбольная жизнь в Херсоне остановилась. Ведь в зимний период была проделана огромная работа - как по части тренировок и игр, так и селекции. В "Кристалл" были приглашены десять новых футболистов, на помощь которых мы возлагали большие надежды. Все приглашенные ребята наигрывались в составе, формировался костяк команды, который должен был проявить себя в весенней части минувшего сезона. По отношению ребят к своим обязанностям было видно, что они стремятся доказать неслучайность их приглашения в наш коллектив. Все новички были молодые и очень перспективные. Увы, 24 февраля все планы "Кристалла" были скомканы вторжением северного соседа. Неоправданная война принесла много горя, смертей и разрушений. До сих пор не верится, что такое происходит в ХХI веке!

- О судьбе футболистов, работавших с вами до начала войны, вам что-то известно?

- Одна часть ребят уехала с семьями и детьми за пределы Украины, другая осталась в Херсоне. А нападающий Виктор Мартян, насколько мне известно, вслед за своей супругой, призванной на воинскую службу как медработник, также отправился защищать Родину. Общаясь с футболистами по телефону или посредством сообщений в Viber, всегда стараюсь поддержать их моральное состояние. Сейчас это ребятам как никогда необходимо. Стоит отметить, что в столь непростое время руководство клуба на протяжении почти пяти месяцев поддерживало футболистов и тренеров финансово, за что огромное спасибо директору клуба Владимиру Лебедю. Он, как человек, много лет отдавший футболу как игрок (украинские болельщики хорошо знают его по выступлениям за "Кристалл", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец" - прим. авт.) отлично понимает, насколько это важно. Но так уж сложились обстоятельства в Херсонской области, что в разгар лета по понятным причинам финансирование было прекраащено.

- Чем занимаетесь в период войны?

- Как и многие мои коллеги по ремеслу, нахожусь в ожидании ее окончания и наступления мира. Очень хочется, чтобы украинский футбол снова ожил, засверкал прежними красками и радовал людей. А тем временем мне посчастливилось съездить во Львов, где я провел три недели в гостях у своего коллеги Леонида Кучука, с которым мы работали вместе на протяжении многих лет, начиная с 2004-го в тираспольском "Шерифе". Было приятно окунуться в футбольную атмосферу, побывать на двух турнирах с участием львовского "Руха" и понаблюдать за тренировочным процессом этой команды.

- Как восприняли новость о трансформации "Кристалла" во "Фрегат" и появлении у его руля Сергея Шевченко?

- Прочитал об этом в интернете, поэтому не могу сказать, насколько можно доверять этой информации. Говорят, что Шевченко обзванивает футболистов с целью собрать команду. Больше ничего об этом не известно. Если он дал согласие стать у руля команды под дулом пистолета - это одно, а если добровольно - совсем другое. В таком случае это не делает ему чести.

- Следите ли вы за выступлениями украинских клубов в еврокубковых турнирах?

- За месяцы войны изрядно истосковался за футболом, поэтому все матчи наших команд смотрю с особым интересом. Радует, что несмотря на все издержки, связанные с войной, "Динамо", "Ворскла" и "Заря" в сыгранным еврокубковых матчах в целом выглядели достойно. Динамовцам во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов удалось проявить волю и в трудной борьбе все же одолеть "Фенербахче". Надеюсь, что и минимальная победа над "Штурмом" на очередном этапе турнира добавит уверенности и станет фундаментом для прохода в плей-офф турнира. В играх с турками и австрийцами особо проявили себя Бущан и Караваев: первый не раз выручал команду в воротах, а второй стабильно забивал победные мячи. "Ворскла" здорово провела первый матч со шведским АИКом, неплохо выглядела и во втором. Но увы, несмотря на хорошую игру в ответной встрече, полтавчанам не хватило воли и усердия. Не пропусти они мяч в саом конце первого тайма и окажи сопротивление во втором – глядишь, заслуженно прошли бы в следующий раунд Лиги конференций. Что касается "Зари", то ее действия в четверг против "Университати" в рамках того же турнира мне очень понравились. Несмотря на нехватку официальных матчей, луганчане показали качественный футбол, в котором были быстрый переход от обороны в атаку, хорошие комбинации и нацеленность на ворота. Уверен, обыгрывать румын "Заря" обязана была с большим счетом. Надеюсь, в ответном поединке у подопечных Патрика ван Леувена не должно возникнуть проблем с преодолением "университетского" барьера. Главное – показать такую же игру, как в первом матче.