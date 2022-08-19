Будет 10 команд вместо 11. ПФЛ утвердила календарь Второй лиги

Сегодня, 19 августа в Доме футбола с участием президента ПФЛ Александра Каденко состоялась церемония жеребьевки календаря сезона 2022/23 во Второй лиге.

Накануне Конференция ПФЛ утвердила решение, согласно которому на старт должны были выйти 11 команд. Однако "Полесье" приняло решение полностью сосредоточиться на Первой лиге, поэтому вторая команда житомирян не будет участвовать в соревнованиях.

Вторая лига. 1-й тур

"Васт" — "Кремень-2"

"Звягель" — "Реал Фарма"

"Нива Бузовая" — "Чайка"

"Нива Винниця" — "Хуст"

"Металург-2" — "Рубикон"

Базовая дата начала турнира – 3 сентября. Полный календарь Второй лиги сезона-2022/23: