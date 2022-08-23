В Бузовой экс-футболист сборной, Слуга народа руководит в Звягеле. Кто сыграет в новом сезоне Второй лиги

К сожалению, из-за войны во Второй лиге сезона 2022/2023 примут участие всего десять команд. В новом розыгрыше чемпионата сыграют "ВАСТ" (Николаев), "Звягель" (Новоград-Волынский), "Кремень-2" (Кременчуг), "Металлург-2" (Запорожье), "Нива" (Бузовая, Киевская область), " Нива" (Винница), "Реал Фарма" (Одесса), "Рубикон" (Киевская область), "Хуст" (Закарпатье) и "Чайка" (Киевская область). Коротко расскажем о каждом участнике.

"ВАСТ"

Это заводской клуб, который был основан в 2014 году и представляет машиностроительную компанию VAST. В тренерском штабе работают бывшие игроки МФК "Николаев" и "Александрия": Артем Чорний и Дмитрий Назаренко.

Что касается кадрового потенциала, то у николаевцев в своем составе есть несколько игроков, на которых стоит обратить внимание. В первую очередь речь идет об экс-футболисте португальского "Эшторила" Дмитрии Ярчуке. Также отметим находившегося в структуре "Ингульца" защитника Николая Стеценко.

Подготовку к старту на профессиональном уровне "ВАСТ" провел в Карпатах. Среди контрольных матчей отметим уверенную победу подопечных Назаренко над "Севлюшем" – 8:1.

"Нива" (Бузовая)

Футбольный клуб из Бузовой был основан в 1980 году. "Нива" в незавершенном прошлом чемпионате Украины среди аматоров лидировала в своей центральной группе.

По кадровому потенциалу "Нива" является одним из претендентов на высокие места в дебютном сезоне в ПФЛ. Коллектив из Бузовой в это межсезонье пополнили нападающий "Чайки" Тименко, а также голкипер "Виктории" Литвиненко. К тому же, на просмотре находится экс-бомбардир "Агробизнеса" Богдан Семенец. Одним из лидеров команды является защитник Андрей Пилявский, который известен по выступлениям в луганской "Заре" и имеют в своем активе матч за сборную Украины.

Во время сборов подопечные Сергея Карпенко имели возможность сыграть против клубов Первой лиги, а также УПЛ. Например, "Нива" разгромно уступила "Металлисту 1925" - 0:3 и сыграла вничью с "Оболонью" - 1:1.

"Звягель" (Новоград-Волынский)

Коллектив был основан в 1993 году. Клуб из Новограда-Волынского спонсирует местный лесохозяин Степан Нусбаум. Кстати, одним из руководителей клуба, согласно Опендатабот, заявлен депутат Верховной Рады Дмитрий Костюк.

В команде играют только местные футболисты, которых тренирует известный в прошлом игрок Руслан Скидан. "Звягель" на любительском уровне каких-либо серьезных успехов не имел. Прошлый чемпионат Украины среди аматоров команда завершила на шестом месте в своей группе.

Во время подготовки к сезону коллектив из Новограда-Волынского принимал участие в чемпионате области. "Звягель" сыграл пять матчей, в которых одержал одну победу, один матч проиграл, а еще три завершились вничью.

"Хуст"

Футбольный клуб из Хуста основан только в 1934 году. В прошлом сезоне "Хуст" не играл в чемпионате Украины среди аматоров, но стал чемпионом Закарпатской области.

Тренером "Хуст" сейчас является Владимир Цыткин, который в прошлом розыгрыше Второй лиги работал с винницкой "Нивой". Среди интересных личностей стоит отметить экс-игрока "Говерлы" и "Миная" Корнутяка.

Во время подготовки к сезону подопечные Цыткина имели возможность сыграть с представителем УПЛ, "Минаем". Победу праздновала команда Премьер-лиги – 4:0. В то же время коллектив из Хуста смог обыграть "Динамо" U-19 - 2:1.

МФК "Металлург-2"

Дублю запорожского "Металлурга" в процессе подготовки к старту во Второй лиге удалось сыграть ряд спаррингов против сильных соперников. Стоит отметить победу подопечных Вячеслава Тропина над "Александрией" – 4:3. К тому же юным запорожцам удалось одолеть представителя Первой лиги, "Скорук" - 2:1.

Отметим, что в тренерском штабе запорожского клуба работает известный украинский специалист Илья Близнюк.

"Рубикон"

Подготовку к старту сезона команда проводила на тренировочном комплексе в Деснянском районе Киева. По словам тренера "Рубикона" Виктора Куряты, он уже на 90% определился с теми футболистами, которые останутся в команде. Руководство киевлян обещает следующей неделе сообщить все изменения в клубе.

"Нива" (Винница)

Перед началом сезона у "Нивы" сменился тренер. Владимир Цыткин будет работать с "Хустом-Сити". Тренером винницкой команды сейчас является Олег Остапенко.

По словам играющего президента Артура Загорулько, сейчас в "Ниве" не осталось ни одного игрока, находившегося с командой на сборах в Турции.

Следует отметить подписание контракта с 20-летним Владимиром Шевчуком, который в прошлом сезоне играл за "Карпаты-Галич". К тому же, к винницкому коллективу присоединился вратарь Егор Попович.

Что касается контрольных матчей, то, прежде всего, стоит отметить противостояние с "Эпицентром". Винницкий коллектив в этой игре минимально уступил – 1:2. Единственный мяч забил Артур Загорулько.

"Чайка"

В процессе подготовки к старту во Второй лиге подопечные Дениса Хомутова успели сыграть несколько контрольных матчей. Следует отметить победу "Чайки" над СФК "Сокол" - 2:0, а также победы в матче с "Дружбой" 1:0. Единственное поражение представитель Киевской области потерпел от столичной "Оболони" в заключительном спарринге перед стартом сезона - 1:4. Что касается новичков, то пока руководство клуба эту информацию не сообщало.

"Кремень-2"

Первую часть прошлого сезона основная команда кременчужан завершила последней и должна была вылетать во Вторую лигу, однако из-за войны смогла сохранить место дивизионом выше и ниже будет стартовать ее дубль. В руководстве клуба заявляют, что в "Кремне-2" будет играть молодежь 16-18 лет и футболисты, которые не будут попадать в основу. Тренером коллектива назначен Юрий Чумак. Учитывая, что ставка будет делаться на тех игроков, у которых еще нет профессионального опыта, высоких результатов в новом сезоне от коллектива ожидать не стоит.

"Реал Фарма"

В нынешней Второй лиге "фармацевты" главный сторожил - грядущий сезон будет для них двенадцатым в профессиональном футболе. Однако обычно команда уходит в нижней части таблицы и звезд с неба не хватает. Этим летом одесситы играли с местными коллективами спарринги и стартовали в чемпионате Одесщины. Скорее всего, на область продолжит играть дубль.