Шесть клубов дебютируют в профи. Что смотреть в стартовом туре Второй лиги

Уже в субботу стартует дебютный в нынешнем сезоне тур Второй лиги. Чемпионат обещает быть особенно интересным и непредсказуемым, ведь шесть из десяти клубов впервые сыграют на профессиональном уровне.

Звягель (Новоград-Волынский) – Реал Фарма (Одесса)

03.09.2022. Новоград-Волынский. Стадион "Авангард"

Подопечные известного в прошлом футболиста Руслана Скидана дебютируют на профессиональном уровне матчем против опытной "Реал Фармы". Для "Звягеля" это испытание будет достаточно сложным, ведь команда и на любительском уровне особых успехов не имела. Однако, и "Реал Фарма" зачастую шла в нижней части таблицы, поэтому интересно будет последить за игрой "фармацевтов" против бывших аматоров, у которых есть желание проявить себя.

Нива (Бузовая) – Чайка (Петропавловская Борщаговка)

03.09.2022. 13:00. Бузовая. Стадион "Бузовая Арена"

Это противостояние может считаться центральным в туре, ведь будут встречаться команды с серьезными амбициями. Коллектив из Бузовой по своему кадровому потенциалу является одним из претендентов на высокие места в своем дебютном сезоне на уровне ПФЛ. "Чайка" в межсезонье времени не теряла и усилилась Ндукве и Гуськовым, которые должны помочь команде побороться за повышение в классе. Очная встреча – хороший тест на зрелость для соперников.

Нива (Винница) – Хуст (Ужгород)

03.09.2022. 16:00. Винница. Центральный городской стадион

Чемпион Закарпатской области дебютирует на профессиональном уровне. Для Владимира Цыткина эта игра будет особенной, ведь он встретится с командой, которую возглавлял в прошлом сезоне. Для Винницы старт сезона может оказаться достаточно сложным, ведь команда обновилась. "Ниве" нужно время чтобы сыграться и именно этим могут воспользоваться ужгородцы.

Металлург-2 (Запорожье) – Рубикон (Киевская область)

​​​​​​​04.09.2022. Запорожье. Стадион "Славутич Арена"

Для юных запорожцев дебютный матч во Второй лиге станет настоящим испытанием, ведь придется встретиться против "Рубикона", который летом провел качественную селекцию. Киевлянам удалось усилиться выступавшими за "Олимпик" Калайтаем и Гладковским. Однако, рассчитывать на легкую прогулку не стоит, ведь подопечные Вячеслава Тропина без боя сдаваться не будут.

Васт (Николаев) – Кремень-2 (Кременчуг)

Подопечные Артёма Чорного стартуют на профессиональном уровне против молодежи "Кременя". Учитывая неопытность игроков кременчугского коллектива у николаевцев есть все шансы на победу. Интересно будет понаблюдать за Ярчуком, у которого есть опыт выступлений в Португалии и может стать лидером команды.