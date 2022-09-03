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Нива Бузова - Чайка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Дебют для Нивы Бузовой во Второй лиге

Нива Бузова - Чайка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Нива Бузова

UA-Футбол
Новина українською

"Нива" Бузова матчем против "Чайки" дебютирует на профессиональном уровне. У коллектива Бузовой есть все шансы побороться за самые высокие места в сезоне, это же касается и "Чайки". Фаворита в этом противостоянии сложно определить. Дерби Киевской области обещает быть интересным.

Смотрите игру "Нивы" против "Чайки" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Бузовая)
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