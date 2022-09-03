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Вторая лига. Павелко фартовый для Нивы Бузовой, Хуст дебютирует с ничьей
Результаты субботы в последнем профессиональном дивизионе Украины
Фото з відкритих джерел
3 сентября стартовал сезон во Второй лиге Украины. В обоих матчах дня хозяевами были "Нивы": из Бузовой и Винницы. Первые из них дебютировали на профи уровне, а вторых уже можно назвать старожилами дивизиона.
Дерби Киевской области - между "Нивой" Бузовая и "Чайкой" - играли в Буче. Событие посетил даже сам Андрей Павелко со своей свитой. Учитывая результат, бузовчане теперь должны всегда приглашать главу Дома футбола на свои матчи, ведь удалось выиграть разгромно. У петропавловских борщаговцев был шанс подсластить горечь поражения, но Литовченко не забил пенальти Литвиненко.
Еще один дебютант второго дивизиона, "Хуст", гостил в Виннице. Хозяева перед перерывом открыли счет, однако не удержали приятный для себя результат: закарпатцы восстановили паритет в середине второго тайма.
На завтра запланированы матчи "Металлурга-2" против "Рубикона" и "Васта" с "Кременем-2".
Вторая лига. 1-й тур
"Нива" Бузова - "Чайка" 3:0
Голы: Сомов 15, Тименко 65, Сомов 75 (пен.)
Нереализованный пенальти: Литовченко 90+3 ("Чайка") – вратарь
"Нива" Винница - "Хуст" 1:1
Голы: Жуков 44 - Луцив 67
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