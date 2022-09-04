Вторая лига. Металлург-2 и Рубикон устроили перестрелку

В воскресенье во Второй лиге был сыгран всего один матч, в котором "Металлург-2" принимал "Рубикон". Поединок проходил в прифронтовом Запорожье, поэтому прямой трансляции болельщики не увидели.

Резервисты запорожского "Металлурга" встречались с командой, которая в недоигранном прошлом сезоне заняла 13 место. Перед игрой фаворитами считались гости, у которых есть опыт выступлений на профессиональном уровне, а также они провели неплохую селекцию летом. Киевлянам удалось во время межсезонья подписать экс-игроков "Олимпика" Калайтана и Гладковского.

Тем не менее, одержать победу подопечные Курята не смогли. Запорожцы дали бой своим соперникам и могут занести себе в актив дебют во Второй лиге. Матч завершился результативной ничьей – 2:2.

Вторая лига. 1-й тур

"Металлург-2" – Рубикон" 2:2

Голы: Лапко (16), Златьев (58), Калайтан (25), Бороденко (39)

"Металлург-2" (стартовый состав): Николаенко – Завгородний, Даглас, Емец, Страдс, Кузьмович, Лапко, Бадецкий, Златьев, Товстоног, Близнец

Запасные: Байда, Коваленко, Владимиров, Рокотянский, Хусин, Толок

Главный тренер: Вячеслав Тропин

Рубикон (стартовый состав): Стриж – Швец, Рафальский, Чернов, Давыденко, Павленко, Уманец, Бороденко, Исадченко, Калайтан, Гладковский

Запасные: Дорошенко, Коваленко, Пацкан, Сахнюк, Тищенко

Главный тренер: Виктор Курята