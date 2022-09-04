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Вторая лига. Металлург-2 и Рубикон устроили перестрелку
Результативный футбол в Запорожье
Фото: МФК Металург
В воскресенье во Второй лиге был сыгран всего один матч, в котором "Металлург-2" принимал "Рубикон". Поединок проходил в прифронтовом Запорожье, поэтому прямой трансляции болельщики не увидели.
Резервисты запорожского "Металлурга" встречались с командой, которая в недоигранном прошлом сезоне заняла 13 место. Перед игрой фаворитами считались гости, у которых есть опыт выступлений на профессиональном уровне, а также они провели неплохую селекцию летом. Киевлянам удалось во время межсезонья подписать экс-игроков "Олимпика" Калайтана и Гладковского.
Тем не менее, одержать победу подопечные Курята не смогли. Запорожцы дали бой своим соперникам и могут занести себе в актив дебют во Второй лиге. Матч завершился результативной ничьей – 2:2.
Вторая лига. 1-й тур
"Металлург-2" – Рубикон" 2:2
Голы: Лапко (16), Златьев (58), Калайтан (25), Бороденко (39)
"Металлург-2" (стартовый состав): Николаенко – Завгородний, Даглас, Емец, Страдс, Кузьмович, Лапко, Бадецкий, Златьев, Товстоног, Близнец
Запасные: Байда, Коваленко, Владимиров, Рокотянский, Хусин, Толок
Главный тренер: Вячеслав Тропин
Рубикон (стартовый состав): Стриж – Швец, Рафальский, Чернов, Давыденко, Павленко, Уманец, Бороденко, Исадченко, Калайтан, Гладковский
Запасные: Дорошенко, Коваленко, Пацкан, Сахнюк, Тищенко
Главный тренер: Виктор Курята
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