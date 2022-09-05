Вторая лига
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ВАСТ - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча дебютантов Второй лиги
Фото: ФК Кремінь-2
Оба клуба дебютируют на профессиональном уровне. Костяк "ВАСТа" составляют игроки, которые ранее выступали за МФК "Николаев". У "Кременя-2" в заявке ряд игроков 2006 года рождения. Для них это возможность набраться опыта во взрослом футболе. Для 27-летнего арбитра Ивана Мандзюка эта игра будет также дебютной во Второй лиге ПФЛ.
Смотрите игру "ВАСТа против "Кременя-2" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ТРК "Март". Игра начнется в 14:00.
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