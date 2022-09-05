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Васт с разгромной победы стартует во Второй лиге
Яркий дебют николаевцев
Фото: ФК Кремінь
В понедельник в очном противостоянии встречались дебютанты Второй лиги. "Васт" в Демидове принимал "Кремень-2".
Костяк николаевского коллектива составляют игроки, которые известны своими выступлениям в МФК "Николаев", а подопечные Юрия Чумака только будут делать свои первые шаги во взрослом футболе. Для многих 16-летних ребят такая возможность очень важна в процессе становления карьеры. Безусловно, фаворитом этого противостояния считались николаевцы, имеющие более опытных исполнителей в составе.
Уже на 18 минуте подопечные Назаренко подтвердили статус фаворита. Головин навесил, а Витенко расстрелял ворота Музычка - 1:0. С минимальным преимуществом номинальных хозяев команды ушли на перерыв.
В начале второго тайма николаевцы закрепили свое преимущество. Отличился Олег Крамаренко – 2:0. Во второй половине встречи футболисты "Васта" продолжали доминировать и только наращивали свое преимущество. Еще до истечения часа игрового времени Дмитрий Ярчук сделал счет разгромным – 3:0. Подопечные Назаренко в конце матча отличились еще дважды. Два гола забил Дмитрий Гуменяк – 5:0.
В итоге матч завершился разгромной победой клуба из Николаева.
Вторая лига. 1-й тур
"Васт - "Кремень-2" 5:0
Голы: Витенко (18), Крамаренко (49), Ярчук (58), Гуменяк (80, 87)
"Васт" (стартовый состав): Восконян - Швиденко, Шкиндер, Сартина, Головин, Ярчук, Тищенко, Витенко, Каранга, Крамаренко, Боровский
Запасные: Рудик, Гуменяк, Стеценко, Шмат, Берко, Змиевский, Толгаренко, Студенко
Главный тренер: Дмитрий Назаренко
"Кремень-2" (стартовый состав): Музычка - Ульянко, Сидоренко, Курьяков, Клепко, Молько, Жданович, Гонтарь, Пятибрат, Покась, Кучеренко
Запасные: Оксененко, Курило, Воробей
Главный тренер: Юрий Чумак
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