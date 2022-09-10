Хуст - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Впервые в истории матч ПФЛ пройдет на стадионе "Хуст" в Карпатах. Соперники начали дебютный сезон в профессионалах с ничьей, поэтому очное противостояние – шанс впервые праздновать победу.

Смотрите игру "Хуста" против "Металлурга-2" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 14.00.