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Хуст - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча дебютантов
Фото: ФК Хуст
Впервые в истории матч ПФЛ пройдет на стадионе "Хуст" в Карпатах. Соперники начали дебютный сезон в профессионалах с ничьей, поэтому очное противостояние – шанс впервые праздновать победу.
Смотрите игру "Хуста" против "Металлурга-2" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 14.00.
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