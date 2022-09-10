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Хуст - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Встреча дебютантов

Хуст - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Хуст

UA-Футбол
Новина українською

Впервые в истории матч ПФЛ пройдет на стадионе "Хуст" в Карпатах. Соперники начали дебютный сезон в профессионалах с ничьей, поэтому очное противостояние – шанс впервые праздновать победу.

Смотрите игру "Хуста" против "Металлурга-2" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 14.00.

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В статье: ФК Хуст Металлург-2 (Запорожье)
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