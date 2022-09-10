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Кремень-2 - Рубикон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дебютная очная встреча команд
Фото: ФК Рубікон
Юноши Юрия Чумака в первом туре потерпели разгромное поражение от "Васта" (0:5), а киевляне сыграли боевую ничью в Запорожье (2:2). Противостоение с дебютантами Второй лиги хорошая возможность для "Рубикона" одержать первую победу в сезоне.
Смотрите игру "Кремень-2" против "Рубикона" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 14.00.
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