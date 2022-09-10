Вторая лига
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Чайка - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В погоне за дебютной победой
Фото: Іван Петрук
Встречаются старожилы Второй лиги, которые старт сезона не могут занести в актив. Отметим, что винницкая "Нива" ни разу еще не побеждала "Чайку" на выезде. В субботу винницкий коллектив может исправить нелестную для себя статистику.
Смотрите игру "Чайки" против "Нивы" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 16.30.
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