Вторая лига. Разгромные победы Кремня, Чайки и Хуста, неудачный старт Реал Фармы

В субботу были сыграны четыре матча второго тура в последнем профессиональном дивизионе Украины. Именно в этот день дебютировала в нынешнем розыгрыше Второй лиги "Реал Фарма", которая пропускала стартовый тур.

Свою дебютную победу на профессиональном уровне одержал "Хуст", который в домашнем матче разгромил "Металлург-2" - 4:0. Дубль в свой актив записал 21-летний хавбек Петр Луцив.

Реабилитировался за разгромное поражение в прошлом туре "Кремень-2". Молодежь Юрия Чумака довольно неожиданно уверенно обыграла "Рубикон" – 3:0. Хозяева активно провели вторую половину матча, не оставив ни одного шанса сопернику, который с 68-й минуты играл в меньшинстве.

С ожидаемого поражения стартовала в нынешнем сезоне "Реал Фарма". Одесситы на выезде уступили одному из главных фаворитов сезона "Ниве" Бузовой - 0:2.

В заключительном на сегодня матче второго тура "Чайка" обыграла винницкую "Ниву" - 3:0.

Хозяева очень мощно начали матч и это помогло им получить три важных зачетных пункта.

Завтра будет сыграл заключительный матч в туре. "Васт" встретится с "Звягелем".

Вторая лига. 2-й тур

"Хуст" – "Металлург – 2" 4:0

Голы: Приходько (11), Петр Луцив (32, 51), Василий Луцив (37)

"Хуст" (стартовый состав): Леванидов – Иванов, Лесунов, П.Луцив, В.Луцив, Павлыч, Вагин, Приходько, Романенко, Мердеев, Станкович

"Металлург-2" (стартовый состав): Николаенко – Завгородний, Даглас, Елец, Коваленко, Кузьмович, Лапко, Бадецкий, Златьев, Товстоног, Близнюк

"Нива" Бузова - "Реал Фарма" 2:0

Голы: Скепский (6), Сомов (65)

"Нива" Бузова (стартовый состав): Литвиненко – Ярмак, Скляренко, Таран, Ткаченко, Турчанов, Скепский, Сомов, Николаюк, Зуевич, Тименко

"Реал Фарма" (стартовый состав): Стародубец – Колесников, Мячин, Ладыка, Дувняк, Фабер, Ратушняк, Вареник, Тимошевский, Сула, Барсуков

"Кремень-2" - "Рубикон" 3:0

Голы: Молько (56), Пятибрат (69), Кучеренко (71)

Удаление: Бороденко (68)

"Кремень-2" (стартовый состав): Музычка - Бондарь, Пятибрат, Молько, Кучеренко, Покась, Курьяков, Ульянко, Гонтарь, Жданович, Сидоренко

"Рубикон" (стартовый состав): Пацкан – Швец, Рафальский, Чернов, Давыденко, Павленко, Уманец, Бороденко, Исадченко, Калайтан, Гладковский

"Чайка" - "Нива" Винница 3:0

Голы: Ндукве (4), Гуськов (7), Хохлов (49)

"Чайка" (стартовый состав): Майборода - Луценко, Музыченко, Вечурко, Шакун, Гуськов, Пуда, Янковский, Ндукве, Литовченко, Хохлов

"Нива" (стартовый состав): Попович – Костюк, Борячук, Лотоцкий, Петрук, Кольцов, Мороз, Жуков, Страшкевич, Билык, Загорулько