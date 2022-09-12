Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Васт - Звягель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча новичков Второй лиги
Фото: ФК Васт
Для "Звягеля" эта игра станет дебютной на профессиональном уровне, ведь прошлый тур команда пропускала. "Васт" в этом матче попытается сохранить свое лидерство. Разгромная победа в первом туре должна придать позитивных импульсов подопечным Назаренко.
Смотрите игру "Васта" против "Звягеля" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 14.00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Может подписывать не путин, а его преемник". Резников – о вариантах капитуляции россии
- Игроки Баварии удивлены действиями Нагельсманна после ничьей со Штутгартом
- Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали боснийцев не играть с россией
- Нива Бузова - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти