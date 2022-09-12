Васт - Звягель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Звягеля" эта игра станет дебютной на профессиональном уровне, ведь прошлый тур команда пропускала. "Васт" в этом матче попытается сохранить свое лидерство. Разгромная победа в первом туре должна придать позитивных импульсов подопечным Назаренко.

Смотрите игру "Васта" против "Звягеля" прямо в этой новости ниже. Игра начнется в 14.00.