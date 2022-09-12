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Вторая лига. Васт и Звягель голов не забивали

Вторая лига
(1 голосов)

"Звягель" дебютировал на профессиональном уровне

Вторая лига. Васт и Звягель голов не забивали

Фото: ФК Васт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник был сыгран заключительный матч второго тура во Второй лиге. "Васт" принимал "Звягель", для которого эта игра стала дебютной на профессиональном уровне.

Николаевский коллектив стартовал с разгромной победы над юношами из "Кременя-2" (5:0). Подопечные Александра Назаренко рассчитывали сохранить свою лидирующую позицию, однако у "Звягеля" были свои планы на эту игру.

Команда из Новограда-Волынского дала достойный бой своему сопернику. Игра завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, "Васт" за два тура набирает четыре зачетных пункта.

Вторая лига. 2-й тур

"Васт" - Звягель" 0:0

"Васт" (стартовый состав): Восконян, Швиденко, Шкиндер, Сартина, Боровский, Головин, Гуменяк, Ярчук, Каранга, Витенко, Берко

"Звягель" (стартовый состав): Омелянюк, Червинский, Кузнецов, Гук, Гаврилюк, Лавренюк, Лучка, Фесенко, Ващенко, Аверьянов, Никитчук

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В статье: Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский)
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