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Вторая лига. Васт и Звягель голов не забивали
"Звягель" дебютировал на профессиональном уровне
Фото: ФК Васт
В понедельник был сыгран заключительный матч второго тура во Второй лиге. "Васт" принимал "Звягель", для которого эта игра стала дебютной на профессиональном уровне.
Николаевский коллектив стартовал с разгромной победы над юношами из "Кременя-2" (5:0). Подопечные Александра Назаренко рассчитывали сохранить свою лидирующую позицию, однако у "Звягеля" были свои планы на эту игру.
Команда из Новограда-Волынского дала достойный бой своему сопернику. Игра завершилась нулевой ничьей.
Таким образом, "Васт" за два тура набирает четыре зачетных пункта.
Вторая лига. 2-й тур
"Васт" - Звягель" 0:0
"Васт" (стартовый состав): Восконян, Швиденко, Шкиндер, Сартина, Боровский, Головин, Гуменяк, Ярчук, Каранга, Витенко, Берко
"Звягель" (стартовый состав): Омелянюк, Червинский, Кузнецов, Гук, Гаврилюк, Лавренюк, Лучка, Фесенко, Ващенко, Аверьянов, Никитчук
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