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Вторая лига. Битва лидеров в Буче и другие матчи третьего тура

Вторая лига
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Расписание игр на ближайший тур

Вторая лига. Битва лидеров в Буче и другие матчи третьего тура

Фото: ФК Нива Бузова / Автор - Андрій Новіков

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, воскресенье и понедельник в самом низком профессиональном дивизионе страны состоятся поединки третьего игрового дня.

Наиболее интригующим обещает стать противостояние двух новичков лиги, которые после двух туров оккупировали первую и вторую строчки таблицы. Речь о бузовской "Ниве" и николаевском "Васте". У обоих коллективов одинаковая разница мячей – 5:0 – но представитель Киевщины дважды выиграл, а вот у николаевцев победа и нулевая ничья со "Звягелем". Насколько реальны амбиции тех и других идти среди лидеров и претендовать на выход в Первую лигу, должна показать эта игра.

Еще одна команда, имеющая в своем активе четыре балла и которую можно назвать одним из лидеров дивизиона, "Хуст". Закарпатцы будут закрывать текущий тур визитом к "Рубикону". В прошлом сезоне киевляне были в числе аутсайдеров в группе А Второй лиги и сейчас, похоже, собираются следовать тому же показателю, ведь в двух стартовых турах в играх против молодых резервистов "Металлурга" и "Кремня" набрали только один балл.

Единственная команда, которая в этом сезоне еще не пропускала и не забивала - "Звягель". Новоград-волынцы в текущем чемпионате пока провели только один поединок, завершившийся вничью 0:0. Им в грядущем туре принимать "Кремень-2" - к слову, одну из двух команд лиги, в матчах которой забивается самое большое количество голов - уже восемь. Интересно, что другой такой же "любитель" результативного футбола – "Металлург-2". Запорожцев в эти выходные ожидает домашний поединок против "Чайки".

Во всем профессиональном футболе Украины на данный момент всего три команды, которые еще не забивали с начала сезона. Кроме уже упомянутого "Звягеля" это также "Кривбасс" (УПЛ) и "Реал Фарма". Одесситов ожидает вторая подряд выездная встреча - на этот раз визит запланирован к винницкой "Ниве", которая за 180 минут лишь однажды огорчала соперников голами.

Вторая лига. 3-й тур

17.09.2022
13:00 "Звягель" - "Кремень"
13:00 "Нива" Б - "Васт"
14:00 "Нива" В - "Реал Фарма"

18.09.2022
"Металлург-2" - "Чайка"

19.09.2022
14:00 "Рубикон" – "Хуст"

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Рубикон (Киев) Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) ФК Хуст Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
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