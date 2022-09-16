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Вторая лига. Битва лидеров в Буче и другие матчи третьего тура
Расписание игр на ближайший тур
Фото: ФК Нива Бузова / Автор - Андрій Новіков
В субботу, воскресенье и понедельник в самом низком профессиональном дивизионе страны состоятся поединки третьего игрового дня.
Наиболее интригующим обещает стать противостояние двух новичков лиги, которые после двух туров оккупировали первую и вторую строчки таблицы. Речь о бузовской "Ниве" и николаевском "Васте". У обоих коллективов одинаковая разница мячей – 5:0 – но представитель Киевщины дважды выиграл, а вот у николаевцев победа и нулевая ничья со "Звягелем". Насколько реальны амбиции тех и других идти среди лидеров и претендовать на выход в Первую лигу, должна показать эта игра.
Еще одна команда, имеющая в своем активе четыре балла и которую можно назвать одним из лидеров дивизиона, "Хуст". Закарпатцы будут закрывать текущий тур визитом к "Рубикону". В прошлом сезоне киевляне были в числе аутсайдеров в группе А Второй лиги и сейчас, похоже, собираются следовать тому же показателю, ведь в двух стартовых турах в играх против молодых резервистов "Металлурга" и "Кремня" набрали только один балл.
Единственная команда, которая в этом сезоне еще не пропускала и не забивала - "Звягель". Новоград-волынцы в текущем чемпионате пока провели только один поединок, завершившийся вничью 0:0. Им в грядущем туре принимать "Кремень-2" - к слову, одну из двух команд лиги, в матчах которой забивается самое большое количество голов - уже восемь. Интересно, что другой такой же "любитель" результативного футбола – "Металлург-2". Запорожцев в эти выходные ожидает домашний поединок против "Чайки".
Во всем профессиональном футболе Украины на данный момент всего три команды, которые еще не забивали с начала сезона. Кроме уже упомянутого "Звягеля" это также "Кривбасс" (УПЛ) и "Реал Фарма". Одесситов ожидает вторая подряд выездная встреча - на этот раз визит запланирован к винницкой "Ниве", которая за 180 минут лишь однажды огорчала соперников голами.
Вторая лига. 3-й тур
17.09.2022
13:00 "Звягель" - "Кремень"
13:00 "Нива" Б - "Васт"
14:00 "Нива" В - "Реал Фарма"
18.09.2022
"Металлург-2" - "Чайка"
19.09.2022
14:00 "Рубикон" – "Хуст"
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