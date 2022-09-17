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Вторая лига. Все видеотрансляции матчей субботы

Вторая лига
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Внимание на Бучу, Новоград-Волынский и Винницу

Вторая лига. Все видеотрансляции матчей субботы

Фото: ФК Нива Вінниця / Автор невідомий

UA-Футбол
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Сегодня в третьем по статусу дивизионе Украины состоится три поединка. Главная игра дня состоится в Буче, где встретятся бузовская "Нива" и николаевский "Васт" - эти команды сейчас занимают первую и вторую ступеньки таблицы.

"Звягель" - "Кремень-2"
Новоград-Волынский. Стадион "Авангард". Начало в 13:00

"Нива" Бузова - "Васт"
Буча. Стадион: "Юбилейный". Начало в 13:00

"Нива" Винница - "Реал Фарма"
Симферополь. Центральный городской стадион. Начало в 14:00

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Нива (Винница) Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) Кремень-2 (Кременчуг)
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