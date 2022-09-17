Вторая лига. Все видеотрансляции матчей субботы

Сегодня в третьем по статусу дивизионе Украины состоится три поединка. Главная игра дня состоится в Буче, где встретятся бузовская "Нива" и николаевский "Васт" - эти команды сейчас занимают первую и вторую ступеньки таблицы.

"Звягель" - "Кремень-2"

Новоград-Волынский. Стадион "Авангард". Начало в 13:00

"Нива" Бузова - "Васт"

Буча. Стадион: "Юбилейный". Начало в 13:00

"Нива" Винница - "Реал Фарма"

Симферополь. Центральный городской стадион. Начало в 14:00