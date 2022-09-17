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Вторая лига. Звягель уничтожает резерв Кремня, Бузовая перестреляла Васт

Вторая лига
(1 голосов)

Что произошло в субботу во Второй лиге

Вторая лига. Звягель уничтожает резерв Кремня, Бузовая перестреляла Васт

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня во Второй украинской лиге состоялось три матча третьего тура. Главная дуэль дня проходила в Буче – там встречались первая и вторая команды лиги, выдавших сегодня яркую перестрелку. Бузовская "Нива" открыла счет уже в дебюте, однако полчаса хватило "Васту", чтобы восстановить паритет и уже самому повести. Но на перерыв команды ушли при равном счете. Вторая 45-минутка вместила в себя всего один гол, но победный. Его на свой счет записал бузовчанин Таран.

"Звягель" в своем дебютном домашнем матче на профессиональном уровне разгромил "Кремень-2". Молодежь кременчужан держалась более 45 минут, но впервые в игре пропустила на единственной добавленной к первому тайму минуте. Во втором тайме устоять под постоянными кроссами новоградцев гости уже не смогли, пропустив все голы как раз после фланговых передач/подач.

"Реал Фарма" и винницкая "Нива" за три в сумме официальные матчи этого сезона на двоих забили аж один гол (он на счету винничан). Решили не портить эту неутешительную статистику и в личной встрече, завершившейся нулевой ничьей. "Фармацевты" стали последней командой Второй лиги, набравшей в нынешнем чемпионате очки.

"Нива" Бузова - "Васт" 3:2
Голы: Сомов 4, Головатенко 43, Таран 64 – Каранга 19, Шкиндер 31

"Звягель" - "Кремень-2" 4:0
Голы: Гаврилюк 45, Никитчук 57, Никитчук 82, Ващишин 86

"Нива" Винница - "Реал Фарма" 0:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива Бузовая 3 3 0 0 8-2 +6 9
2 Васт 3 1 1 1 7-3 +4 4
3 Звягель 2 1 1 0 4-0 +4 4
4 ФК Хуст 2 1 1 0 5-1 +4 4
5 Чайка 2 1 0 1 3-3 0 3
6 Кремень-2 3 1 0 2 3-9 -6 3
7 Нива Винница 3 0 2 1 1-4 -3 2
8 Рубикон 2 0 1 1 2-5 -3 1
9 Металлург-2 2 0 1 1 2-6 -4 1
10 Реал Фарма 2 0 1 1 0-2 -2 1
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В статье: Реал Фарма (Одесса) Нива (Винница) Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) Кремень-2 (Кременчуг)
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Комментарии (1)
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Консул (Новоград-Волинський)
17.09.2022 в 19:03
Звягель - топ в другій лізі
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