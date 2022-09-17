Вторая лига. Звягель уничтожает резерв Кремня, Бузовая перестреляла Васт

Сегодня во Второй украинской лиге состоялось три матча третьего тура. Главная дуэль дня проходила в Буче – там встречались первая и вторая команды лиги, выдавших сегодня яркую перестрелку. Бузовская "Нива" открыла счет уже в дебюте, однако полчаса хватило "Васту", чтобы восстановить паритет и уже самому повести. Но на перерыв команды ушли при равном счете. Вторая 45-минутка вместила в себя всего один гол, но победный. Его на свой счет записал бузовчанин Таран.

"Звягель" в своем дебютном домашнем матче на профессиональном уровне разгромил "Кремень-2". Молодежь кременчужан держалась более 45 минут, но впервые в игре пропустила на единственной добавленной к первому тайму минуте. Во втором тайме устоять под постоянными кроссами новоградцев гости уже не смогли, пропустив все голы как раз после фланговых передач/подач.

"Реал Фарма" и винницкая "Нива" за три в сумме официальные матчи этого сезона на двоих забили аж один гол (он на счету винничан). Решили не портить эту неутешительную статистику и в личной встрече, завершившейся нулевой ничьей. "Фармацевты" стали последней командой Второй лиги, набравшей в нынешнем чемпионате очки.

"Нива" Бузова - "Васт" 3:2

Голы: Сомов 4, Головатенко 43, Таран 64 – Каранга 19, Шкиндер 31

"Звягель" - "Кремень-2" 4:0

Голы: Гаврилюк 45, Никитчук 57, Никитчук 82, Ващишин 86

"Нива" Винница - "Реал Фарма" 0:0