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Вторая лига. Звягель уничтожает резерв Кремня, Бузовая перестреляла Васт
Что произошло в субботу во Второй лиге
Скріншот з трансляції
Сегодня во Второй украинской лиге состоялось три матча третьего тура. Главная дуэль дня проходила в Буче – там встречались первая и вторая команды лиги, выдавших сегодня яркую перестрелку. Бузовская "Нива" открыла счет уже в дебюте, однако полчаса хватило "Васту", чтобы восстановить паритет и уже самому повести. Но на перерыв команды ушли при равном счете. Вторая 45-минутка вместила в себя всего один гол, но победный. Его на свой счет записал бузовчанин Таран.
"Звягель" в своем дебютном домашнем матче на профессиональном уровне разгромил "Кремень-2". Молодежь кременчужан держалась более 45 минут, но впервые в игре пропустила на единственной добавленной к первому тайму минуте. Во втором тайме устоять под постоянными кроссами новоградцев гости уже не смогли, пропустив все голы как раз после фланговых передач/подач.
"Реал Фарма" и винницкая "Нива" за три в сумме официальные матчи этого сезона на двоих забили аж один гол (он на счету винничан). Решили не портить эту неутешительную статистику и в личной встрече, завершившейся нулевой ничьей. "Фармацевты" стали последней командой Второй лиги, набравшей в нынешнем чемпионате очки.
"Нива" Бузова - "Васт" 3:2
Голы: Сомов 4, Головатенко 43, Таран 64 – Каранга 19, Шкиндер 31
"Звягель" - "Кремень-2" 4:0
Голы: Гаврилюк 45, Никитчук 57, Никитчук 82, Ващишин 86
"Нива" Винница - "Реал Фарма" 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива Бузовая
|3
|3
|0
|0
|8-2
|+6
|9
|2
|Васт
|3
|1
|1
|1
|7-3
|+4
|4
|3
|Звягель
|2
|1
|1
|0
|4-0
|+4
|4
|4
|ФК Хуст
|2
|1
|1
|0
|5-1
|+4
|4
|5
|Чайка
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|6
|Кремень-2
|3
|1
|0
|2
|3-9
|-6
|3
|7
|Нива Винница
|3
|0
|2
|1
|1-4
|-3
|2
|8
|Рубикон
|2
|0
|1
|1
|2-5
|-3
|1
|9
|Металлург-2
|2
|0
|1
|1
|2-6
|-4
|1
|10
|Реал Фарма
|2
|0
|1
|1
|0-2
|-2
|1
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