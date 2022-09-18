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Вторая лига. Вторая победа подряд Чайки

Вторая лига
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Пострадали резервисты запорожского "Металлурга"

Вторая лига. Вторая победа подряд Чайки

Фото: МФК Металург / Автор - Андрій Потапов

UA-Футбол
Новина українською

Во Второй лиге Украины в воскресенье состоялся всего один поединок. На "Славутич-Арене" в Запорожье сыграли дубль местного "Металлурга" и петропавловско-борщаговская "Чайка".

Гости покинули Запорожье со щитом, а все голы зрители увидели до перерыва. В составе гостей дубль оформил Литовченко. Что интересно, дважды ошибочные решения принимал голкипер запорожцев Москович: при первом голе он необдуманно покинул штрафную, а при втором - наоборот решил стоять во вратарской до последнего и не выходить на мяч. Между этими голами произошел результативный удар Златьева, откликнувшегося на разрезную передачу.

После трех туров "Металлург" вместе с "Рубиконом" и "Реалом Фармой" замыкает таблицу второй лиги с одним баллом. У "Чайки" шесть очков - она ​​ныне главный преследователь бузовской "Нивы", набравшей девять пунктов из девяти.

Вторая лига. 3-й тур
"Металлург" - "Чайка" 1:2
Голы: Златьев 32 – Литовченко 12, Литовченко 44

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива 3 3 0 0 8-2 +6 9
2 Чайка 3 2 0 1 5-4 +1 6
3 Васт 3 1 1 1 7-3 +4 4
4 Звягель 2 1 1 0 4-0 +4 4
5 ФК Хуст 2 1 1 0 5-1 +4 4
6 Кремень-2 3 1 0 2 3-9 -6 3
7 Нива 3 0 2 1 1-4 -3 2
8 Рубикон 2 0 1 1 2-5 -3 1
9 Металлург-2 3 0 1 2 3-8 -5 1
10 Реал Фарма 2 0 1 1 0-2 -2 1
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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Металлург-2 (Запорожье)
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