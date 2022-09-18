Вторая лига. Вторая победа подряд Чайки

Во Второй лиге Украины в воскресенье состоялся всего один поединок. На "Славутич-Арене" в Запорожье сыграли дубль местного "Металлурга" и петропавловско-борщаговская "Чайка".

Гости покинули Запорожье со щитом, а все голы зрители увидели до перерыва. В составе гостей дубль оформил Литовченко. Что интересно, дважды ошибочные решения принимал голкипер запорожцев Москович: при первом голе он необдуманно покинул штрафную, а при втором - наоборот решил стоять во вратарской до последнего и не выходить на мяч. Между этими голами произошел результативный удар Златьева, откликнувшегося на разрезную передачу.

После трех туров "Металлург" вместе с "Рубиконом" и "Реалом Фармой" замыкает таблицу второй лиги с одним баллом. У "Чайки" шесть очков - она ​​ныне главный преследователь бузовской "Нивы", набравшей девять пунктов из девяти.

Вторая лига. 3-й тур

"Металлург" - "Чайка" 1:2

Голы: Златьев 32 – Литовченко 12, Литовченко 44