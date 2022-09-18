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Вторая лига. Вторая победа подряд Чайки
Пострадали резервисты запорожского "Металлурга"
Фото: МФК Металург / Автор - Андрій Потапов
Во Второй лиге Украины в воскресенье состоялся всего один поединок. На "Славутич-Арене" в Запорожье сыграли дубль местного "Металлурга" и петропавловско-борщаговская "Чайка".
Гости покинули Запорожье со щитом, а все голы зрители увидели до перерыва. В составе гостей дубль оформил Литовченко. Что интересно, дважды ошибочные решения принимал голкипер запорожцев Москович: при первом голе он необдуманно покинул штрафную, а при втором - наоборот решил стоять во вратарской до последнего и не выходить на мяч. Между этими голами произошел результативный удар Златьева, откликнувшегося на разрезную передачу.
После трех туров "Металлург" вместе с "Рубиконом" и "Реалом Фармой" замыкает таблицу второй лиги с одним баллом. У "Чайки" шесть очков - она ныне главный преследователь бузовской "Нивы", набравшей девять пунктов из девяти.
Вторая лига. 3-й тур
"Металлург" - "Чайка" 1:2
Голы: Златьев 32 – Литовченко 12, Литовченко 44
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива
|3
|3
|0
|0
|8-2
|+6
|9
|2
|Чайка
|3
|2
|0
|1
|5-4
|+1
|6
|3
|Васт
|3
|1
|1
|1
|7-3
|+4
|4
|4
|Звягель
|2
|1
|1
|0
|4-0
|+4
|4
|5
|ФК Хуст
|2
|1
|1
|0
|5-1
|+4
|4
|6
|Кремень-2
|3
|1
|0
|2
|3-9
|-6
|3
|7
|Нива
|3
|0
|2
|1
|1-4
|-3
|2
|8
|Рубикон
|2
|0
|1
|1
|2-5
|-3
|1
|9
|Металлург-2
|3
|0
|1
|2
|3-8
|-5
|1
|10
|Реал Фарма
|2
|0
|1
|1
|0-2
|-2
|1
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