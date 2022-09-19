Вторая победа за последний год. Рубикон обыграл Хуст

Киевский "Рубикон" в родных стенах одержал победу над "Хустом" в заключительном поединке третьего тура Второй лиги. Примечательно, что эта победа стала для столичного коллектива только второй за последний календарный год. Перед этим "Рубикон" последний раз побеждал почти год назад - 20 сентября 2021 - "Любомир" из Ставища. После этого три очка в копилку киевлян падали после встречи с "Буковиной", но на тот матч гости просто не приехали.

Что касается развития событий, то по классике для Второй лиги забивали в основном с фланговых подач. Так дубль в первом тайме оформил Калайтан и забил ответный гол Станкович. Заключительный результативный удар нанес Тищенко с пенальти, который ему заработал Уманец.

"Рубикон" – "Хуст" 3:1

Голы: Калайтан 27, Калайтан 45, Тищенко 74 (пен.) – Станкович 72