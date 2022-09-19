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Вторая победа за последний год. Рубикон обыграл Хуст

Вторая лига
(1 голосов)

Праздник на улице команды Виктора Куряты

Вторая победа за последний год. Рубикон обыграл Хуст

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Киевский "Рубикон" в родных стенах одержал победу над "Хустом" в заключительном поединке третьего тура Второй лиги. Примечательно, что эта победа стала для столичного коллектива только второй за последний календарный год. Перед этим "Рубикон" последний раз побеждал почти год назад - 20 сентября 2021 - "Любомир" из Ставища. После этого три очка в копилку киевлян падали после встречи с "Буковиной", но на тот матч гости просто не приехали.

Что касается развития событий, то по классике для Второй лиги забивали в основном с фланговых подач. Так дубль в первом тайме оформил Калайтан и забил ответный гол Станкович. Заключительный результативный удар нанес Тищенко с пенальти, который ему заработал Уманец.

"Рубикон" – "Хуст" 3:1
Голы: Калайтан 27, Калайтан 45, Тищенко 74 (пен.) – Станкович 72

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива Бузовая 3 3 0 0 8-2 +6 9
2 Чайка 3 2 0 1 5-4 +1 6
3 Рубикон 3 1 1 1 5-6 -1 4
4 Васт 3 1 1 1 7-3 +4 4
5 Звягель 2 1 1 0 4-0 +4 4
6 ФК Хуст 3 1 1 1 6-4 +2 4
7 Кремень-2 3 1 0 2 3-9 -6 3
8 Нива Винница 3 0 2 1 1-4 -3 2
9 Реал Фарма 2 0 1 1 0-2 -2 1
10 Металлург-2 3 0 1 2 3-8 -5 1
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В статье: Рубикон (Киев) ФК Хуст
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