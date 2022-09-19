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Вторая победа за последний год. Рубикон обыграл Хуст
Праздник на улице команды Виктора Куряты
Скріншот з трансляції
Киевский "Рубикон" в родных стенах одержал победу над "Хустом" в заключительном поединке третьего тура Второй лиги. Примечательно, что эта победа стала для столичного коллектива только второй за последний календарный год. Перед этим "Рубикон" последний раз побеждал почти год назад - 20 сентября 2021 - "Любомир" из Ставища. После этого три очка в копилку киевлян падали после встречи с "Буковиной", но на тот матч гости просто не приехали.
Что касается развития событий, то по классике для Второй лиги забивали в основном с фланговых подач. Так дубль в первом тайме оформил Калайтан и забил ответный гол Станкович. Заключительный результативный удар нанес Тищенко с пенальти, который ему заработал Уманец.
"Рубикон" – "Хуст" 3:1
Голы: Калайтан 27, Калайтан 45, Тищенко 74 (пен.) – Станкович 72
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива Бузовая
|3
|3
|0
|0
|8-2
|+6
|9
|2
|Чайка
|3
|2
|0
|1
|5-4
|+1
|6
|3
|Рубикон
|3
|1
|1
|1
|5-6
|-1
|4
|4
|Васт
|3
|1
|1
|1
|7-3
|+4
|4
|5
|Звягель
|2
|1
|1
|0
|4-0
|+4
|4
|6
|ФК Хуст
|3
|1
|1
|1
|6-4
|+2
|4
|7
|Кремень-2
|3
|1
|0
|2
|3-9
|-6
|3
|8
|Нива Винница
|3
|0
|2
|1
|1-4
|-3
|2
|9
|Реал Фарма
|2
|0
|1
|1
|0-2
|-2
|1
|10
|Металлург-2
|3
|0
|1
|2
|3-8
|-5
|1
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