Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Топ-матчи в Новограде и Киеве, битва аутсайдеров в Одессе и другие матчи 4-го тура Второй лиги
Анонс игрового дня
Фото: ФК Нива Вінниця / Автор невідомий
Потихоньку, Вторая лига уже добралась до четвертого тура. Говорить об очевидных фаворитах соревнований еще рано, однако понемногу группа коллективов, которая будет бороться за выход в Первую лигу, начинает вырисовываться.
В этом туре нас ожидают сразу два поединка с участием команд, которые расположились в топ-5 таблицы. В первую очередь обращает на себя внимание дерби Киевщины между "Чайкой" и "Рубиконом", которые будут играть в то же время, что и наша национальная сборная против Армении в субботу. Думаю, выбор очевиден, кого смотреть: не часто в украинском профессиональном футболе можно увидеть дерби нашей столицы. В прошлом сезоне оба коллектива даже мечтать не могли о чем-то большем, чем место в середине таблицы, но "футбольная инфляция" из-за войны спутала все карты.
Не менее интересная дуэль в субботу состоится в Новограде-Волынском. У местного "Звягеля" на данный момент на одну игру меньше в чемпионате по сравнению с остальными конкурентами - с "Реалом Фармой" сыграют позже. А вот бузовская "Нива" на профессиональном уровне стартовала идеально: с трех побед в трех турах. Чья-то серия на стадионе "Авангард" точно оборвется: либо победная новоградцев, либо беспроигрышная бузовчан.
Открывается тур в четверг противостоянием "Кременя-2" и "Хуста". Обе команды пока не могут похвастаться стабильностью. К примеру, закарпатцы неделю назад уступили на выезде "Рубикону", который перед этим сгорел дублю кременчужан. Поэтому чего ожидать от их поединка пока сказать трудно.
Еще в двух матчах хозяевами выступят коллективы с юга Украины. "Реал Фарма" должен вернуться в Одессу и сыграть с "Металлургом-2". Одесситы и запорожцы пока в хвосте таблицы, поэтому личная дуэль для них – это шанс одержать первую победу в сезоне.
Николаевский "Васт" вынужден проводить свои домашние матчи в Киевской области. В соперниках у него также коллектив, который в текущем сезоне еще не побеждал – винницкая "Нива". Может показаться, что это шанс на легкие три очка для "Васта", но Вторая лига всегда способна удивить.
Вторая лига. 4-й тур
22.09.2021
13:00 Кремень-2 – Хуст
24.09.2021
13:00 Звягель – Нива Б
14:00 Реал Фарма – Металлург-2
16:30 Чайка – Рубикон
25.09.2021
14:00 Васт – Нива В
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