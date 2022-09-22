  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Топ-матчи в Новограде и Киеве, битва аутсайдеров в Одессе и другие матчи 4-го тура Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Топ-матчи в Новограде и Киеве, битва аутсайдеров в Одессе и другие матчи 4-го тура Второй лиги

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Анонс игрового дня

Топ-матчи в Новограде и Киеве, битва аутсайдеров в Одессе и другие матчи 4-го тура Второй лиги

Фото: ФК Нива Вінниця / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Потихоньку, Вторая лига уже добралась до четвертого тура. Говорить об очевидных фаворитах соревнований еще рано, однако понемногу группа коллективов, которая будет бороться за выход в Первую лигу, начинает вырисовываться.

В этом туре нас ожидают сразу два поединка с участием команд, которые расположились в топ-5 таблицы. В первую очередь обращает на себя внимание дерби Киевщины между "Чайкой" и "Рубиконом", которые будут играть в то же время, что и наша национальная сборная против Армении в субботу. Думаю, выбор очевиден, кого смотреть: не часто в украинском профессиональном футболе можно увидеть дерби нашей столицы. В прошлом сезоне оба коллектива даже мечтать не могли о чем-то большем, чем место в середине таблицы, но "футбольная инфляция" из-за войны спутала все карты.

Не менее интересная дуэль в субботу состоится в Новограде-Волынском. У местного "Звягеля" на данный момент на одну игру меньше в чемпионате по сравнению с остальными конкурентами - с "Реалом Фармой" сыграют позже. А вот бузовская "Нива" на профессиональном уровне стартовала идеально: с трех побед в трех турах. Чья-то серия на стадионе "Авангард" точно оборвется: либо победная новоградцев, либо беспроигрышная бузовчан.

Открывается тур в четверг противостоянием "Кременя-2" и "Хуста". Обе команды пока не могут похвастаться стабильностью. К примеру, закарпатцы неделю назад уступили на выезде "Рубикону", который перед этим сгорел дублю кременчужан. Поэтому чего ожидать от их поединка пока сказать трудно.

Еще в двух матчах хозяевами выступят коллективы с юга Украины. "Реал Фарма" должен вернуться в Одессу и сыграть с "Металлургом-2". Одесситы и запорожцы пока в хвосте таблицы, поэтому личная дуэль для них – это шанс одержать первую победу в сезоне.

Николаевский "Васт" вынужден проводить свои домашние матчи в Киевской области. В соперниках у него также коллектив, который в текущем сезоне еще не побеждал – винницкая "Нива". Может показаться, что это шанс на легкие три очка для "Васта", но Вторая лига всегда способна удивить.

Вторая лига. 4-й тур

22.09.2021
13:00 Кремень-2 – Хуст

24.09.2021
13:00 Звягель – Нива Б
14:00 Реал Фарма – Металлург-2
16:30 Чайка – Рубикон

25.09.2021
14:00 Васт – Нива В

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Рубикон (Киев) Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) ФК Хуст Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде