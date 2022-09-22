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Кремень-2 - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Стартовая игра четвертого тура Второй лиги

Кремень-2 - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Тур в самом низком профессиональном дивизионе стартует в четверг поединком в Кременчуге. Резерв местного "Кремня" одержал свою единственную победу в текущем чемпионате как раз в предыдущем поединке в родных стенах. А вот "Хуст" из двух предыдущих выездов в сумме привез только один балл.

Вторая лига. 4-й тур
22 сентября. Начало в 13:00
"Кремень-2" - "Хуст"

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В статье: ФК Хуст Кремень-2 (Кременчуг)
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