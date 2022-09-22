Кремень-2 - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Тур в самом низком профессиональном дивизионе стартует в четверг поединком в Кременчуге. Резерв местного "Кремня" одержал свою единственную победу в текущем чемпионате как раз в предыдущем поединке в родных стенах. А вот "Хуст" из двух предыдущих выездов в сумме привез только один балл.

Вторая лига. 4-й тур

22 сентября. Начало в 13:00

"Кремень-2" - "Хуст"