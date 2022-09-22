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Вторая лига. Хуст одолел молодежь Кремня

Вторая лига
(1 голосов)

Выездная победа закарпатцев

Вторая лига. Хуст одолел молодежь Кремня

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Хуст" в этом сезоне пока побеждает только резервные команды клубов Первой лиги. После домашнего разгрома "Металлурга-2" несколько недель назад подопечные Владимира Цыткина обыграли "Кремень-2".

Для определения победителя в поединке хватило одного гола. Василий Луцив (третий ассист в сезоне) из центрального круга отдал передачу на ход на Фляшко, который перед этим только вышел на замену, семерка закарпатцев из зоны левого полусреднего пробил вратаря.

"Хуст" с семью очками поднимается на вторую строчку в таблице. У "Кремня-2" есть в своем активе четыре балла - он седьмой и оставляет шанс по итогам текущего тура обойти себя "Ниве", "Реалу Фарме" или "Металлургу-2".

Кременчуг. Стадион "Кремень-Арена"
Кремень-2 - ФК Хуст 0:1
Гол: Михаил Фляшко 63
Кремень-2 (старт): Станислав Оксененко, Артем Пятибрат, Даниил Сидоренко, Дмитрий Ульянко, Алексей Жданович, Максим Кучеренко, Дмитрий Покась, Артем Товкач, Денис Курьяков, Назар Гонтарь, Илья Руднев
ФК Хуст (старт): Владислав Леванидов, Игорь Вагин, Вадим Мердеев, Василий Луцив, Петр Луцив, Богдан Павлич, Андрей Романенко, Иван Боднарук, Евгений Нечосов, Владислав Иванов, Иван Станкович

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива Бузовая 3 3 0 0 8-2 +6 9
2 ФК Хуст 4 2 1 1 7-4 +3 7
3 Чайка 3 2 0 1 5-4 +1 6
4 Васт 3 1 1 1 7-3 +4 4
5 Звягель 2 1 1 0 4-0 +4 4
6 Рубикон 3 1 1 1 5-6 -1 4
7 Кремень-2 4 1 0 3 3-10 -7 3
8 Нива Винница 3 0 2 1 1-4 -3 2
9 Реал Фарма 2 0 1 1 0-2 -2 1
10 Металлург-2 3 0 1 2 3-8 -5 1
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В статье: ФК Хуст Кремень-2 (Кременчуг)
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