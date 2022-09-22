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Вторая лига. Хуст одолел молодежь Кремня
Выездная победа закарпатцев
Скріншот з трансляції
Закарпатский "Хуст" в этом сезоне пока побеждает только резервные команды клубов Первой лиги. После домашнего разгрома "Металлурга-2" несколько недель назад подопечные Владимира Цыткина обыграли "Кремень-2".
Для определения победителя в поединке хватило одного гола. Василий Луцив (третий ассист в сезоне) из центрального круга отдал передачу на ход на Фляшко, который перед этим только вышел на замену, семерка закарпатцев из зоны левого полусреднего пробил вратаря.
"Хуст" с семью очками поднимается на вторую строчку в таблице. У "Кремня-2" есть в своем активе четыре балла - он седьмой и оставляет шанс по итогам текущего тура обойти себя "Ниве", "Реалу Фарме" или "Металлургу-2".
Кременчуг. Стадион "Кремень-Арена"
Кремень-2 - ФК Хуст 0:1
Гол: Михаил Фляшко 63
Кремень-2 (старт): Станислав Оксененко, Артем Пятибрат, Даниил Сидоренко, Дмитрий Ульянко, Алексей Жданович, Максим Кучеренко, Дмитрий Покась, Артем Товкач, Денис Курьяков, Назар Гонтарь, Илья Руднев
ФК Хуст (старт): Владислав Леванидов, Игорь Вагин, Вадим Мердеев, Василий Луцив, Петр Луцив, Богдан Павлич, Андрей Романенко, Иван Боднарук, Евгений Нечосов, Владислав Иванов, Иван Станкович
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива Бузовая
|3
|3
|0
|0
|8-2
|+6
|9
|2
|ФК Хуст
|4
|2
|1
|1
|7-4
|+3
|7
|3
|Чайка
|3
|2
|0
|1
|5-4
|+1
|6
|4
|Васт
|3
|1
|1
|1
|7-3
|+4
|4
|5
|Звягель
|2
|1
|1
|0
|4-0
|+4
|4
|6
|Рубикон
|3
|1
|1
|1
|5-6
|-1
|4
|7
|Кремень-2
|4
|1
|0
|3
|3-10
|-7
|3
|8
|Нива Винница
|3
|0
|2
|1
|1-4
|-3
|2
|9
|Реал Фарма
|2
|0
|1
|1
|0-2
|-2
|1
|10
|Металлург-2
|3
|0
|1
|2
|3-8
|-5
|1
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