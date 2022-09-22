Вторая лига. Хуст одолел молодежь Кремня

Закарпатский "Хуст" в этом сезоне пока побеждает только резервные команды клубов Первой лиги. После домашнего разгрома "Металлурга-2" несколько недель назад подопечные Владимира Цыткина обыграли "Кремень-2".

Для определения победителя в поединке хватило одного гола. Василий Луцив (третий ассист в сезоне) из центрального круга отдал передачу на ход на Фляшко, который перед этим только вышел на замену, семерка закарпатцев из зоны левого полусреднего пробил вратаря.

"Хуст" с семью очками поднимается на вторую строчку в таблице. У "Кремня-2" есть в своем активе четыре балла - он седьмой и оставляет шанс по итогам текущего тура обойти себя "Ниве", "Реалу Фарме" или "Металлургу-2".

Кременчуг. Стадион "Кремень-Арена"

Кремень-2 - ФК Хуст 0:1

Гол: Михаил Фляшко 63

Кремень-2 (старт): Станислав Оксененко, Артем Пятибрат, Даниил Сидоренко, Дмитрий Ульянко, Алексей Жданович, Максим Кучеренко, Дмитрий Покась, Артем Товкач, Денис Курьяков, Назар Гонтарь, Илья Руднев

ФК Хуст (старт): Владислав Леванидов, Игорь Вагин, Вадим Мердеев, Василий Луцив, Петр Луцив, Богдан Павлич, Андрей Романенко, Иван Боднарук, Евгений Нечосов, Владислав Иванов, Иван Станкович