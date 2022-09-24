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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей субботы

Вторая лига
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Внимание на Новоград, Киев и Одессу

Вторая лига. Видеотрансляции матчей субботы

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 24 сентября, во Второй украинской лиге состоится три поединка. В Одессе сойдутся коллективы, которые в этом сезоне еще не побеждали. Самые интересные дуэли дня пройдут в Новограде-Волынском и Киеве, где будут играть команды из верхней части таблицы.

"Звягель" - "Нива" Бузовая
Новоград-Волынский. Начало в 13:00

"Реал Фарма" - "Металлург-2"
Одесса. Начало в 14:00

"Чайка" - "Рубикон"
Киев. Начало в 16:30

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Рубикон (Киев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) Металлург-2 (Запорожье)
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