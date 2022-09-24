Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей субботы
Внимание на Новоград, Киев и Одессу
Getty Images
В субботу, 24 сентября, во Второй украинской лиге состоится три поединка. В Одессе сойдутся коллективы, которые в этом сезоне еще не побеждали. Самые интересные дуэли дня пройдут в Новограде-Волынском и Киеве, где будут играть команды из верхней части таблицы.
"Звягель" - "Нива" Бузовая
Новоград-Волынский. Начало в 13:00
"Реал Фарма" - "Металлург-2"
Одесса. Начало в 14:00
"Чайка" - "Рубикон"
Киев. Начало в 16:30
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