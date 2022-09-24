Вторая лига. Видеотрансляции матчей субботы

В субботу, 24 сентября, во Второй украинской лиге состоится три поединка. В Одессе сойдутся коллективы, которые в этом сезоне еще не побеждали. Самые интересные дуэли дня пройдут в Новограде-Волынском и Киеве, где будут играть команды из верхней части таблицы.

"Звягель" - "Нива" Бузовая

Новоград-Волынский. Начало в 13:00

"Реал Фарма" - "Металлург-2"

Одесса. Начало в 14:00

"Чайка" - "Рубикон"

Киев. Начало в 16:30