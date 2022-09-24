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Вторая лига. Первые голы Фармы в сезоне, третья подряд победа Чайки

Вторая лига
(1 голосов)

Результаты матчей субботы в третьем по рангу дивизионе Украины

Вторая лига. Первые голы Фармы в сезоне, третья подряд победа Чайки

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Субботняя программа второй лиги состояла из трех матчей. Одним из самых интересных был поединок в Новограде-Волынском, где встречались два новичка профессионального футбола, которые уже занимают места в верхней части таблицы. Победу праздновала бузовская "Нива", которая продолжает идти со стопроцентным показателем после четырех туров. Единственный, он же победный, гол на свой счет записал Сомов, который пока идет с сумасшедшим показателем в полтора результативных действия (голы или ассисты) за одну игру. На этот раз он с вратарской замкнул передачу Николаюка.

В Одессе встречались две худшие команды лиги. Первую победу со времени назначения Юрия Кулиша отмечает "Реал Фарма". Первый гол хозяев пришел после углового и скидки на дальнюю штангу запорожца Кузьмовича на голову Гранчара. Если бы хавбек "металлургов" такое действие сделал в чужой штрафной, то это был один из самых эффектных ассистов всего сезона, а так - неудачное техническое действие, приведшее к голу на его ворота. Удвоил преимущество одесситов Тимошевский, сумасшедшим ударом от боковой линии забросивший мяч за шиворот голкиперу. Гостей хватило только на гол престижа, который на свой счет записал Рокотянский после забрасывания из глубины от Загородного.

В дерби Киевщины сильнее оказалась "Чайка". Петропавловские борщаговцы в первом тайме забили дважды усилиями Литовченко, а после перерыва удачно вышел на замену Клименко. Подопечные Дениса Хомутова побеждают в третий раз подряд и поднимаются на вторую строчку таблицы.

"Звягель" - "Нива" (Бузовая) 0:1
Гол: Сомов 48

"Реал Фарма" - "Металлург-2" 2:1
Голы: Гранчар 43, Тимошевский 62 – Рокотянский 68

"Чайка" - "Рубикон" 3:0
Голы: Литовченко 7, Литовченко 25, Клименко 84

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива Бузовая 4 4 0 0 9-2 +7 12
2 Чайка 4 3 0 1 8-4 +4 9
3 ФК Хуст 4 2 1 1 7-4 +3 7
4 Васт 3 1 1 1 7-3 +4 4
5 Звягель 3 1 1 1 4-1 +3 4
6 Реал Фарма 3 1 1 1 2-3 -1 4
7 Рубикон 4 1 1 2 5-9 -4 4
8 Кремень-2 4 1 0 3 3-10 -7 3
9 Нива Винница 3 0 2 1 1-4 -3 2
10 Металлург-2 4 0 1 3 4-10 -6 1
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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Рубикон (Киев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) Металлург-2 (Запорожье)
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