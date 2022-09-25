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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Васт - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Команды на двоих в этом сезоне выиграли только один матч

Васт - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В заключительном поединке четвертого тура Второй лиги встретятся представители верхней и нижней частей таблицы. "Васт" в текущем сезоне двигается по нисходящей: победа, ничья и поражение. У винничан две домашние ничьи при гостевом поражении.

Вторая лига. 4-й тур
25 сентября. Демидов. Начало в 14:00
"Васт" - "Нива" Винница

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В статье: Нива (Винница) Васт (Николаев)
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