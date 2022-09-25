Вторая лига
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Васт - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команды на двоих в этом сезоне выиграли только один матч
Getty Images
В заключительном поединке четвертого тура Второй лиги встретятся представители верхней и нижней частей таблицы. "Васт" в текущем сезоне двигается по нисходящей: победа, ничья и поражение. У винничан две домашние ничьи при гостевом поражении.
Вторая лига. 4-й тур
25 сентября. Демидов. Начало в 14:00
"Васт" - "Нива" Винница
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