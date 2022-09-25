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Вторая лига. Винница удивляет Васт
Первая победа винничан в сезоне
Фото: ФК Нива Вінниця / Автор невідомий
Николаевский "Васт" после положительного для себя старта во Второй лиге терпит второе поражение. После разгрома в первом тайме "Кремня-2" команда Дмитрия Назаренко больше не побеждала и доводит свою серию до трех игр без побед.
На этот раз проигравшими николаевцы выступили в противостоянии с "Нивой", которая до этого забила всего один гол за 270 минут. Втрое больше винничане отправили в ворота "Васта" только за последние полчаса встречи. Первый гол пришел после углового и выигранного подбора Жуковым. Затем Кольцов разогнал атаку центром и отдал передачу на ворота Швецу. Точку поставил президент клуба Загорулько, замкнувший фланговую передачу автора первого гола, Жукова.
Благодаря этой победе винничане обходят в том числе "Васт" и поднимаются на четвертое место. Николаевский коллектив сейчас шестой.
Демидов. Стадион "Диназ Демидов"
Главный арбитр: Ярослав Леськив (Львов)
Ассистенты: Максим Тютерев (Днепр), Александр Ниженковский (Днепр)
Васт - Нива (Винница) 0:3
Голы: Никита Жуков 62, Алексей Швец 72, Артур Загорулько 80
Васт (старт): Дмитрий Рудык, Денис Швиденко, Владислав Шкиндер, Ян Каранга, Андрей Шмат, Вячеслав Студенко, Андрей Боровский, Дмитрий Ярчук, Александр Толгаренко, Дмитрий Сартина, Евгений Витенко
Нива (старт): Егор Попович, Борис Лотоцкий, Виталий Кольцов, Артур Загорулько, Вадим Страшкевич, Никита Жуков, Иван Петрук, Владимир Шевчук, Александр Борячук, Артур Орнат, Евгений Мороз
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива Бузовая
|4
|4
|0
|0
|9-2
|+7
|12
|2
|Чайка
|4
|3
|0
|1
|8-4
|+4
|9
|3
|ФК Хуст
|4
|2
|1
|1
|7-4
|+3
|7
|4
|Нива Винница
|4
|1
|2
|1
|4-4
|0
|5
|5
|Звягель
|3
|1
|1
|1
|4-1
|+3
|4
|6
|Васт
|4
|1
|1
|2
|7-6
|+1
|4
|7
|Реал Фарма
|3
|1
|1
|1
|2-3
|-1
|4
|8
|Рубикон
|4
|1
|1
|2
|5-9
|-4
|4
|9
|Кремень-2
|4
|1
|0
|3
|3-10
|-7
|3
|10
|Металлург-2
|4
|0
|1
|3
|4-10
|-6
|1
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