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Вторая лига. Винница удивляет Васт

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Первая победа винничан в сезоне

Вторая лига. Винница удивляет Васт

Фото: ФК Нива Вінниця / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Николаевский "Васт" после положительного для себя старта во Второй лиге терпит второе поражение. После разгрома в первом тайме "Кремня-2" команда Дмитрия Назаренко больше не побеждала и доводит свою серию до трех игр без побед.

На этот раз проигравшими николаевцы выступили в противостоянии с "Нивой", которая до этого забила всего один гол за 270 минут. Втрое больше винничане отправили в ворота "Васта" только за последние полчаса встречи. Первый гол пришел после углового и выигранного подбора Жуковым. Затем Кольцов разогнал атаку центром и отдал передачу на ворота Швецу. Точку поставил президент клуба Загорулько, замкнувший фланговую передачу автора первого гола, Жукова.

Благодаря этой победе винничане обходят в том числе "Васт" и поднимаются на четвертое место. Николаевский коллектив сейчас шестой.

Демидов. Стадион "Диназ Демидов"
Главный арбитр: Ярослав Леськив (Львов)
Ассистенты: Максим Тютерев (Днепр), Александр Ниженковский (Днепр)
Васт - Нива (Винница) 0:3
Голы: Никита Жуков 62, Алексей Швец 72, Артур Загорулько 80
Васт (старт): Дмитрий Рудык, Денис Швиденко, Владислав Шкиндер, Ян Каранга, Андрей Шмат, Вячеслав Студенко, Андрей Боровский, Дмитрий Ярчук, Александр Толгаренко, Дмитрий Сартина, Евгений Витенко
Нива (старт): Егор Попович, Борис Лотоцкий, Виталий Кольцов, Артур Загорулько, Вадим Страшкевич, Никита Жуков, Иван Петрук, Владимир Шевчук, Александр Борячук, Артур Орнат, Евгений Мороз

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива Бузовая 4 4 0 0 9-2 +7 12
2 Чайка 4 3 0 1 8-4 +4 9
3 ФК Хуст 4 2 1 1 7-4 +3 7
4 Нива Винница 4 1 2 1 4-4 0 5
5 Звягель 3 1 1 1 4-1 +3 4
6 Васт 4 1 1 2 7-6 +1 4
7 Реал Фарма 3 1 1 1 2-3 -1 4
8 Рубикон 4 1 1 2 5-9 -4 4
9 Кремень-2 4 1 0 3 3-10 -7 3
10 Металлург-2 4 0 1 3 4-10 -6 1
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В статье: Нива (Винница) Васт (Николаев)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.09.2022 в 16:47
Реал -Фарма возьмите в ЧО 2 нападающих --Гладкого и Штогрина --усилите нападение --ГРИ отдаст а в подарок будет Бобко и Кравченко
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