Вторая лига. Винница удивляет Васт

Николаевский "Васт" после положительного для себя старта во Второй лиге терпит второе поражение. После разгрома в первом тайме "Кремня-2" команда Дмитрия Назаренко больше не побеждала и доводит свою серию до трех игр без побед.

На этот раз проигравшими николаевцы выступили в противостоянии с "Нивой", которая до этого забила всего один гол за 270 минут. Втрое больше винничане отправили в ворота "Васта" только за последние полчаса встречи. Первый гол пришел после углового и выигранного подбора Жуковым. Затем Кольцов разогнал атаку центром и отдал передачу на ворота Швецу. Точку поставил президент клуба Загорулько, замкнувший фланговую передачу автора первого гола, Жукова.

Благодаря этой победе винничане обходят в том числе "Васт" и поднимаются на четвертое место. Николаевский коллектив сейчас шестой.

Демидов. Стадион "Диназ Демидов"

Главный арбитр: Ярослав Леськив (Львов)

Ассистенты: Максим Тютерев (Днепр), Александр Ниженковский (Днепр)

Васт - Нива (Винница) 0:3

Голы: Никита Жуков 62, Алексей Швец 72, Артур Загорулько 80

Васт (старт): Дмитрий Рудык, Денис Швиденко, Владислав Шкиндер, Ян Каранга, Андрей Шмат, Вячеслав Студенко, Андрей Боровский, Дмитрий Ярчук, Александр Толгаренко, Дмитрий Сартина, Евгений Витенко

Нива (старт): Егор Попович, Борис Лотоцкий, Виталий Кольцов, Артур Загорулько, Вадим Страшкевич, Никита Жуков, Иван Петрук, Владимир Шевчук, Александр Борячук, Артур Орнат, Евгений Мороз