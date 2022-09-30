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Вторая лига. Шанс на реабилитацию для Васта, Закарпатье принимает матч тура

Вторая лига
(1 голосов)

Анонс пятого тура

Вторая лига. Шанс на реабилитацию для Васта, Закарпатье принимает матч тура

Фото: ФК Рубікон / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Премьерный поединок нового тура состоится в столице Украины. "Рубикон" на старте сезона пока самая загадочная команда чемпионата: у киевлян уже есть два разгромных поражения и победа над одним из лидеров лиги, "Хустом". Чего ожидать теперь – совершенно непонятно. Так же непонятно, каким будет "Реал Фарма". Одесситы под руководством Юрия Кулиша через три недели прошли путь от поражения через ничью и к победе. Но в предыдущем туре фармацевты встречались с последней командой дивизиона. Как будет с соперником посерьезнее?

Главная встреча тура состоится на Закарпатье в поединке между третьей и второй командами лиги: в гости к "Хусту" приедет "Чайка". Петропавловцы пока приятно радуют: на их счету три победы подряд с разницей голов 8:1. Хустчане пока побеждали только детей перволиговых клубов - "Металлурга" и "Кремня" - поэтому пока особенно громко о перспективах подопечных Цыткина говорить не стоит, а необходимо еще несколько туров, чтобы систематизировать впечатления.

Не менее интригующим должно стать противостояние еще одних соседей по таблице: между винницкой "Нивой" и "Звягелем". У новоградцев есть еще игра в запасе, поэтому в теории они могут подтянуться поближе к лидерам. Винничане неделю назад одержали премьерную победу в нынешнем чемпионате, одолев на выезде "Васт". Кстати, николаевцы, начав сезон с разгромной победы, уступили уже две встречи подряд. Хороший шанс прервать полосу неудач будет в эти выходные в Запорожье - "Металлург-2" в текущем чемпионате только однажды не проиграл из четырех попыток.

Абсолютный лидер Второй лиги, бузовская "Нива" будет принимать в Буче "Кремень-2". Все говорит о том, что представитель Киевшины одержит пятую победу подряд, но будет вовремя вспомнить Первую лигу: неделю назад "Оболонь" также считалась безапелляционным фаворитом в дуэли с последним коллективом лиги, "Горняком-Спортом", но умудрилась проиграть.

Вторая лига. 5-й тур

30.09.2022
13:00 "Рубикон" - "Реал Фарма"

01.10.2022
"Металлург-2" - "Васт"
13:00 "Нива" Бузовая - "Кремень-2"
14:00 "Нива" Винница - "Звягель"
13:00 "Хуст" - "Чайка"

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Рубикон (Киев) Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) ФК Хуст Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
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