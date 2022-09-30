Вторая лига
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Рубикон - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра тура во Второй лиге
Getty Images
Свою единственную победу в этом сезоне "Рубикон" одержал в родных стенах. Второй домашний матч киевляне проведут против представителя нижней части таблицы, но "Фарма" в последнее время набрала неплохой ход и не проигрывает в двух встречах подряд.
Вторая лига. 5-й тур
"Рубикон" - "Реал Фарма"
30 сентября. Киев. Начало в 13:00
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