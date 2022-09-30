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Рубикон - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Стартовая игра тура во Второй лиге

Рубикон - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Свою единственную победу в этом сезоне "Рубикон" одержал в родных стенах. Второй домашний матч киевляне проведут против представителя нижней части таблицы, но "Фарма" в последнее время набрала неплохой ход и не проигрывает в двух встречах подряд.

Вторая лига. 5-й тур
"Рубикон" - "Реал Фарма"
30 сентября. Киев. Начало в 13:00

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Рубикон (Киев)
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