Вторая лига. Бузова все еще не теряла очки, вторая подряд победа Винницы

Планировалось, что 1 октября состоится четыре поединка во Второй украинской лиге. Однако встречу между "Металлургом-2" и "Вастом" перенесли на более поздний срок. Впрочем, посмотреть было на что и без этого поединка.

Снова не увидела проблем бузовская "Нива", дебютирующая в профессиональном футболе. "Бордовые" в домашнем матче уверенно разобрались с "Кременем-2", а во всех голах принял участие Иван Сомов, который дважды забил сам и однажды ассистировал партнеру.

Другая "Нива" – винницкая – одержала вторую подряд победу в текущем чемпионате. "Зелено-белым" удалось обыграть "Звягель". На перерыв команды ушли при счете 1:1, а в начале второй половины новоградцы вышли вперед. Однако ненадолго. С довольно спорного пенальти "Нива" сравняла счет, а впоследствии совершенно легитимно забила и третий гол. Игроком матча можно назвать Алексея Швеца, ставшего автором двух результативных передач в составе хозяев.

В одном поединке дня зрители голов не увидели: "Хуст" и "Чайка" расписали нулевую ничью и сохранили свои текущие позиции.

"Нива" Бузова - "Кремень-2" 3:0

Голы: Сомов 27 (пен.), Тименко 29, Сомов 47

"Нива" Винница - "Звягель" 3:2

Голы: Загорулько 11, Кольцов 54 (пен.), Костюк 67 – Ващишин 25, Никитчук 49

"Хуст" - "Чайка" 0:0