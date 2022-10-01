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Вторая лига. Бузова все еще не теряла очки, вторая подряд победа Винницы

Вторая лига
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Сегодня состоялись три матча пятого тура

Вторая лига. Бузова все еще не теряла очки, вторая подряд победа Винницы

Фото: ФК Нива Бузова / Автор - Андрій Новіков

UA-Футбол
Новина українською

Планировалось, что 1 октября состоится четыре поединка во Второй украинской лиге. Однако встречу между "Металлургом-2" и "Вастом" перенесли на более поздний срок. Впрочем, посмотреть было на что и без этого поединка.

Снова не увидела проблем бузовская "Нива", дебютирующая в профессиональном футболе. "Бордовые" в домашнем матче уверенно разобрались с "Кременем-2", а во всех голах принял участие Иван Сомов, который дважды забил сам и однажды ассистировал партнеру.

Другая "Нива" – винницкая – одержала вторую подряд победу в текущем чемпионате. "Зелено-белым" удалось обыграть "Звягель". На перерыв команды ушли при счете 1:1, а в начале второй половины новоградцы вышли вперед. Однако ненадолго. С довольно спорного пенальти "Нива" сравняла счет, а впоследствии совершенно легитимно забила и третий гол. Игроком матча можно назвать Алексея Швеца, ставшего автором двух результативных передач в составе хозяев.

В одном поединке дня зрители голов не увидели: "Хуст" и "Чайка" расписали нулевую ничью и сохранили свои текущие позиции.

"Нива" Бузова - "Кремень-2" 3:0
Голы: Сомов 27 (пен.), Тименко 29, Сомов 47

"Нива" Винница - "Звягель" 3:2
Голы: Загорулько 11, Кольцов 54 (пен.), Костюк 67 – Ващишин 25, Никитчук 49

"Хуст" - "Чайка" 0:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нива Бузовая 5 5 0 0 12-2 +10 15
2 Чайка 5 3 1 1 8-4 +4 10
3 ФК Хуст 5 2 2 1 7-4 +3 8
4 Нива Винница 5 2 2 1 7-6 +1 8
5 Реал Фарма 4 2 1 1 9-3 +6 7
6 Звягель 4 1 1 2 6-4 +2 4
7 Васт 4 1 1 2 7-6 +1 4
8 Рубикон 5 1 1 3 5-16 -11 4
9 Кремень-2 5 1 0 4 3-13 -10 3
10 Металлург-2 4 0 1 3 4-10 -6 1
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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) ФК Хуст Кремень-2 (Кременчуг)
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