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Вторая лига. Бузова все еще не теряла очки, вторая подряд победа Винницы
Сегодня состоялись три матча пятого тура
Фото: ФК Нива Бузова / Автор - Андрій Новіков
Планировалось, что 1 октября состоится четыре поединка во Второй украинской лиге. Однако встречу между "Металлургом-2" и "Вастом" перенесли на более поздний срок. Впрочем, посмотреть было на что и без этого поединка.
Снова не увидела проблем бузовская "Нива", дебютирующая в профессиональном футболе. "Бордовые" в домашнем матче уверенно разобрались с "Кременем-2", а во всех голах принял участие Иван Сомов, который дважды забил сам и однажды ассистировал партнеру.
Другая "Нива" – винницкая – одержала вторую подряд победу в текущем чемпионате. "Зелено-белым" удалось обыграть "Звягель". На перерыв команды ушли при счете 1:1, а в начале второй половины новоградцы вышли вперед. Однако ненадолго. С довольно спорного пенальти "Нива" сравняла счет, а впоследствии совершенно легитимно забила и третий гол. Игроком матча можно назвать Алексея Швеца, ставшего автором двух результативных передач в составе хозяев.
В одном поединке дня зрители голов не увидели: "Хуст" и "Чайка" расписали нулевую ничью и сохранили свои текущие позиции.
"Нива" Бузова - "Кремень-2" 3:0
Голы: Сомов 27 (пен.), Тименко 29, Сомов 47
"Нива" Винница - "Звягель" 3:2
Голы: Загорулько 11, Кольцов 54 (пен.), Костюк 67 – Ващишин 25, Никитчук 49
"Хуст" - "Чайка" 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Нива Бузовая
|5
|5
|0
|0
|12-2
|+10
|15
|2
|Чайка
|5
|3
|1
|1
|8-4
|+4
|10
|3
|ФК Хуст
|5
|2
|2
|1
|7-4
|+3
|8
|4
|Нива Винница
|5
|2
|2
|1
|7-6
|+1
|8
|5
|Реал Фарма
|4
|2
|1
|1
|9-3
|+6
|7
|6
|Звягель
|4
|1
|1
|2
|6-4
|+2
|4
|7
|Васт
|4
|1
|1
|2
|7-6
|+1
|4
|8
|Рубикон
|5
|1
|1
|3
|5-16
|-11
|4
|9
|Кремень-2
|5
|1
|0
|4
|3-13
|-10
|3
|10
|Металлург-2
|4
|0
|1
|3
|4-10
|-6
|1
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