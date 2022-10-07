Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Сегодня во Второй лиге состоятся две игры
Фото: ФК Хуст
В пятницу двумя матчами стартует шестой тур во втором дивизионе Украины. Вдохновленная сокрушительной победой над "Рубиконом" (7:0) одесская "Реал Фарма" будет принимать амбициозный "Хуст", а "Звягель" встретится с "Металлургом-2". Напомним, что запорожцы в нынешнем сезоне пока не побеждали.
Вторая лига. 6-й тур
07.10.2022. Одесса. Начало в 11:30
"Реал-Фарма" - "Хуст"
Вторая лига. 6-й тур
07.10.2022. Новоград-Волынский. Начало в 13:00
"Звягель" - "Металлург-2"
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