Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

В пятницу двумя матчами стартует шестой тур во втором дивизионе Украины. Вдохновленная сокрушительной победой над "Рубиконом" (7:0) одесская "Реал Фарма" будет принимать амбициозный "Хуст", а "Звягель" встретится с "Металлургом-2". Напомним, что запорожцы в нынешнем сезоне пока не побеждали.

Вторая лига. 6-й тур

07.10.2022. Одесса. Начало в 11:30

"Реал-Фарма" - "Хуст"

Вторая лига. 6-й тур

07.10.2022. Новоград-Волынский. Начало в 13:00

"Звягель" - "Металлург-2"