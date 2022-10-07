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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Сегодня во Второй лиге состоятся две игры

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Хуст

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу двумя матчами стартует шестой тур во втором дивизионе Украины. Вдохновленная сокрушительной победой над "Рубиконом" (7:0) одесская "Реал Фарма" будет принимать амбициозный "Хуст", а "Звягель" встретится с "Металлургом-2". Напомним, что запорожцы в нынешнем сезоне пока не побеждали.

Вторая лига. 6-й тур

07.10.2022. Одесса. Начало в 11:30

"Реал-Фарма" - "Хуст"

Вторая лига. 6-й тур

07.10.2022. Новоград-Волынский. Начало в 13:00

"Звягель" - "Металлург-2"

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Металлург (Запорожье) Звягель (Новоград-Волынский) ФК Хуст
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