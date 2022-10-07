Вторая лига. Реал Фарма в волевом стиле обыгрывает Хуст

Игрой в Одессе открылся шестой тур Второй лиги. Местная "Реал Фарма" принимала амбициозного дебютанта "Хуст". Напомним, что хозяева в прошлом туре одержали свою наиболее крупную победу за всю историю выступлений во Второй лиге - 7:0 над "Рубиконом".

Игра для одесситов началась очень неудачно. Уже на девятой минуте подопечные Юрия Кулиша пропустили. Отличился 20-летний хавбек "Хуста" Вадим Мердеев. Для Вадима это дебютный забитый мяч в нынешнем сезоне. В конце первого тайма хозяева сравняли счет. Опытный Сергей Платунов реализовал пенальти и забил свой третий гол в сезоне 2022/2023.

На 76-й минуте игроки "Реал Фармы" забили победный мяч. Отличился 24-летний защитник Максим Игуменов – 2:1. Таким образом, одесситы празднуют третью победу подряд. В активе "Реал Фармы" десять зачетных пунктов.

Вторая лига. 6-й тур

"Реал Фарма" -"Хуст" 2:1

Голы: Платунов (42, пен), Игуменов (76) - Мердеев (9)

"Реал Фарма" (стартовый состав): Стародубец – Мячин, Ладыка, Ратушняк, Попов, Фабер, Платунов, Марченко, Колесников, Гранчар, Барсуков

Главный тренер: Юрий Кулиш

"Хуст" (стартовый состав): Леванидов - Иванов, Тыхненко, Романенко, Павлыч, Вагин, Пилип, Боднарук, Андрица, Мердеев, Фляшко

Главный тренер: Владимир Цыткин