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Вторая лига. Реал Фарма в волевом стиле обыгрывает Хуст
Одесситы выигрывают в третьем матче подряд
UA-Футбол
Игрой в Одессе открылся шестой тур Второй лиги. Местная "Реал Фарма" принимала амбициозного дебютанта "Хуст". Напомним, что хозяева в прошлом туре одержали свою наиболее крупную победу за всю историю выступлений во Второй лиге - 7:0 над "Рубиконом".
Игра для одесситов началась очень неудачно. Уже на девятой минуте подопечные Юрия Кулиша пропустили. Отличился 20-летний хавбек "Хуста" Вадим Мердеев. Для Вадима это дебютный забитый мяч в нынешнем сезоне. В конце первого тайма хозяева сравняли счет. Опытный Сергей Платунов реализовал пенальти и забил свой третий гол в сезоне 2022/2023.
На 76-й минуте игроки "Реал Фармы" забили победный мяч. Отличился 24-летний защитник Максим Игуменов – 2:1. Таким образом, одесситы празднуют третью победу подряд. В активе "Реал Фармы" десять зачетных пунктов.
Вторая лига. 6-й тур
"Реал Фарма" -"Хуст" 2:1
Голы: Платунов (42, пен), Игуменов (76) - Мердеев (9)
"Реал Фарма" (стартовый состав): Стародубец – Мячин, Ладыка, Ратушняк, Попов, Фабер, Платунов, Марченко, Колесников, Гранчар, Барсуков
Главный тренер: Юрий Кулиш
"Хуст" (стартовый состав): Леванидов - Иванов, Тыхненко, Романенко, Павлыч, Вагин, Пилип, Боднарук, Андрица, Мердеев, Фляшко
Главный тренер: Владимир Цыткин
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