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Вторая лига. Голевая феерия в Новограде-Волынском
Безумный матч в Новограде-Волынском
Фото: ФК Звягель
Игра у Новоград-Волынском порадовала поклонников футбола рядом забитых мячей. Важную победу одержали хозяева, но и аутсайдеры группы дали бой.
Уже на 11-й минуте коллектив из Новограда-Волынского подверг статус фаворита матча. Отличился опытный защитник Валерий Скидан – 1:0. Однако, в конце первого тайма гости сравняли счет. Забил Руслан Товстоног – 1:1.
Все основные события в матче были во втором тайме. Игроки "Звягеля" очень активно заиграли после перерыва и за 11 минут забили дважды. Отличились Ващенко и Аверьянов – 3:1. Интригу в матч своим голом внес Злат Златьев, однако отыграться запорожцы не смогли.
Матч завершился победой "Звягеля" – 3:2. У "Звягеля" семь зачетных пунктов, а у "Металлурга-2" – всего один.
Вторая лига. 6-й тур
"Звягель" - "Металлург-2" 3:2
Голы: Скидан (11), Ващенко (51), Аверьянов (62) - Товстоног (42), Златьев (70)
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