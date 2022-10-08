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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Сегодня сыграют еще два матча во Второй лиге

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Бузова

UA-Футбол
Новина українською

В субботу двумя матчами продолжится шестой тур во Второй лиге. Центральным в туре станет противостояние "Нивы" Бузовой против винницкой "Нивы". Сможет ли винницкий коллектив впервые в сезоне отобрать очки у лидера? Ждать осталось недолго. В еще одной игре дня "Чайка" будет экзаменовать "Кремень-2". Отметим, что свою единственную победу "Кремень-2" одержал именно в домашних стенах – разгромили "Рубикон" (3:0).

Вторая лига. 6-й тур

08.10.2022. Кременчуг. Начало в 12:00

"Кремень-2" - "Чайка"

Вторая лига. 6-й тур

08.10.2022. Буча. "Юбилейный". Начало в 13:00

"Нива" Бузова - "Нива" Винница

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Нива (Бузовая) Кремень-2 (Кременчуг)
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