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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Сегодня сыграют еще два матча во Второй лиге
Фото: ФК Нива Бузова
В субботу двумя матчами продолжится шестой тур во Второй лиге. Центральным в туре станет противостояние "Нивы" Бузовой против винницкой "Нивы". Сможет ли винницкий коллектив впервые в сезоне отобрать очки у лидера? Ждать осталось недолго. В еще одной игре дня "Чайка" будет экзаменовать "Кремень-2". Отметим, что свою единственную победу "Кремень-2" одержал именно в домашних стенах – разгромили "Рубикон" (3:0).
Вторая лига. 6-й тур
08.10.2022. Кременчуг. Начало в 12:00
"Кремень-2" - "Чайка"
Вторая лига. 6-й тур
08.10.2022. Буча. "Юбилейный". Начало в 13:00
"Нива" Бузова - "Нива" Винница
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