Вторая лига. Чайка на последних минутах спасается в игре с "Кременем-2"

Предпоследняя команда Второй лиги принимала третью. Казалось, что результат этого матча очевиден, но подопечные Юрия Чумака удивили всех.

В конце первого тайма хозяева открыли счет. Отличился 20-летний нападающий "Кременя-2" Максим Кучеренко.

Для победы кременчугскому коллективу не хватило всего несколько минут. На 88-й минуте Денис Ндукве вырвал для своей команды ничью – 1:1. После шести туров у "Кременя-2" четыре зачетных пункта, а у "Чайки" - одиннадцать.

Вторая лига. 6-й тур

"Кремень-2" - "Чайка"1:1

Голы: Кучеренко (36) - Ндукве (88)

Кремень-2" (стартовый состав): Оксененко, Сидоренко, Кальчук, Курьяков, Ульянко, Жданович, Гонтарь, Пятибрат, Покась, Молько, Кучеренко

"Чайка" (стартовый состав): Майборода, Музыченко, Вебро, Махонин, Вечурко, Гуськов, Ндукве, Пуда, Шакун, Мнишенко, Козий