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Вторая лига. Чайка на последних минутах спасается в игре с "Кременем-2"

Вторая лига
(1 голосов)

Сенсационный результат в стартовом матче дня

Вторая лига. Чайка на последних минутах спасается в игре с "Кременем-2"

Getty Images

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Предпоследняя команда Второй лиги принимала третью. Казалось, что результат этого матча очевиден, но подопечные Юрия Чумака удивили всех.

В конце первого тайма хозяева открыли счет. Отличился 20-летний нападающий "Кременя-2" Максим Кучеренко.

Для победы кременчугскому коллективу не хватило всего несколько минут. На 88-й минуте Денис Ндукве вырвал для своей команды ничью – 1:1. После шести туров у "Кременя-2" четыре зачетных пункта, а у "Чайки" - одиннадцать.

Вторая лига. 6-й тур

"Кремень-2" - "Чайка"1:1

Голы: Кучеренко (36) - Ндукве (88)

Кремень-2" (стартовый состав): Оксененко, Сидоренко, Кальчук, Курьяков, Ульянко, Жданович, Гонтарь, Пятибрат, Покась, Молько, Кучеренко

"Чайка" (стартовый состав): Майборода, Музыченко, Вебро, Махонин, Вечурко, Гуськов, Ндукве, Пуда, Шакун, Мнишенко, Козий

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Кремень-2 (Кременчуг)
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