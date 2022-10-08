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Вторая лига. Чайка на последних минутах спасается в игре с "Кременем-2"
Сенсационный результат в стартовом матче дня
Getty Images
Предпоследняя команда Второй лиги принимала третью. Казалось, что результат этого матча очевиден, но подопечные Юрия Чумака удивили всех.
В конце первого тайма хозяева открыли счет. Отличился 20-летний нападающий "Кременя-2" Максим Кучеренко.
Для победы кременчугскому коллективу не хватило всего несколько минут. На 88-й минуте Денис Ндукве вырвал для своей команды ничью – 1:1. После шести туров у "Кременя-2" четыре зачетных пункта, а у "Чайки" - одиннадцать.
Вторая лига. 6-й тур
"Кремень-2" - "Чайка"1:1
Голы: Кучеренко (36) - Ндукве (88)
Кремень-2" (стартовый состав): Оксененко, Сидоренко, Кальчук, Курьяков, Ульянко, Жданович, Гонтарь, Пятибрат, Покась, Молько, Кучеренко
"Чайка" (стартовый состав): Майборода, Музыченко, Вебро, Махонин, Вечурко, Гуськов, Ндукве, Пуда, Шакун, Мнишенко, Козий
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