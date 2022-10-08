Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Нива Бузова одерживает шестую победу подряд
Впечатляющий старт коллектива с Бузовой
Фото: ФК Нива Бузова
В Буче была сыграна наиблее ожидаемая игра в шестом туре Второй лиги. Лидер чемпионата "Нива" Бузова принимала винницкую "Ниву". Казалось. что винницкий коллектив сможет создать серьезные проблемы амбициозному новичку, но этого не произошло.
Еще до перерыва хозяева сняли все вопросы о победителе матча. Забивали Тименко и Скляренко. Во второй половине встречи хотя бы гол престижа винничане не смогли забить.
В итоге "Нива" Бузова одерживает шестую победу подряд. Винницкая "Нива" отстает от лидера уже на десять очков.
Вторая лига.
6-й тур "Нива" Бузова - "Нива" Винница 2:0
Голы: Тименко (23) - Скляренко (44)
Популярное сейчас
- Английские болельщики собрали 2 миллиона подписей, чтобы запретить Холанду играть в АПЛ
- На Крымском мосту произошел взрыв
- Металлист обыгрывает Верес, Полесье удерживает лидерство. Главные новости за 7 октября
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО