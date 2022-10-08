Вторая лига. Нива Бузова одерживает шестую победу подряд

В Буче была сыграна наиблее ожидаемая игра в шестом туре Второй лиги. Лидер чемпионата "Нива" Бузова принимала винницкую "Ниву". Казалось. что винницкий коллектив сможет создать серьезные проблемы амбициозному новичку, но этого не произошло.

Еще до перерыва хозяева сняли все вопросы о победителе матча. Забивали Тименко и Скляренко. Во второй половине встречи хотя бы гол престижа винничане не смогли забить.

В итоге "Нива" Бузова одерживает шестую победу подряд. Винницкая "Нива" отстает от лидера уже на десять очков.

Вторая лига.

6-й тур "Нива" Бузова - "Нива" Винница 2:0

Голы: Тименко (23) - Скляренко (44)