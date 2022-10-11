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Украинский клуб может предоставить свою инфраструктуру команде ВСУ

Вторая лига
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Прежде всего речь идет о стадионе команды

Украинский клуб может предоставить свою инфраструктуру команде ВСУ

Фото: facebook.com/fclbkiev

Новина українською

"Левый берег" может предоставить свою инфраструктуру для команды Вооруженных сил Украины, сообщает SportArena. Прежде всего речь идет о стадионе команды.

Арена украинского клуба, находящаяся в Киеве, рассчитана на 1500 зрителей. Именно на ней "Левый Берег" в прошлом сезоне проводил матчи Второй лиги. Как утверждают украинским СМИ, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поддержал идею создания команды.

Напомним, что "Левый берег" приостановил деятельность своей профессиональной команды. Руководство клуба обещало вернуться в сезоне 2023/2024.

Читайте такжеВацко: Залужный поддержал идею создания команды ВСУ
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В статье: Левый берег (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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