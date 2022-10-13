Вторая лига. Экзамен для Металлурга-2, обновленный Рубикон встретится с Звягелем

В пятницу открывается программа седьмого тура во Второй лиге.

"Хуст" - "Васт" (Николаев)

14.10.2022. 12:00. Хуст. "Карпаты"

В Хусте четвертая команда Второй лиги будет принимать седьмую. "Васт" прошлый тур пропускал, а "Хуст" потерпел досадное поражение в Одессе (1:2). В случае победы николаевцы приблизятся к своему конкуренту, к тому же у "Васта" игра в запасе. От этого противостояния следует ожидать боевого футбола, ведь обе команды неплохо зарекомендовали себя на старте сезона.

"Нива" (Винница) - "Кремень-2" (Кременчуг)

15.10.2022. 13:00. Винница. "Центральный городской стадион"

В матче против молодой команды Юрия Чумака "Нива" может реабилитироваться за поражение в противостоянии с "Нивой" Бузова (0:2). Подопечные Олега Остапенко в прошлом туре произвели удручающее впечатление. Винничане так и не смогли создать ни одного голевого момента и отпустили лидера уже на десять очков. Коллектив из Кременчуга всех приятно удивил. "Кремень-2" сыграл вничью с "Чайкой" – 1:1. Фаворитами матча можно считать "Ниву", но юноши из Кременчуга не являются мальчиками для избиения.

"Металлург-2" (Запорожье) - "Нива" (Бузовая)

15.10.2022. Запорожье. "Славутич-Арена"

Игра против лидера Второй лиги станет настоящим испытанием для запорожского коллектива. Остановить коллектив из Бузовой пока никому не удается. "Нива" забивает в каждом матче и не теряет очков. "Металлург-2" звезд с неба не хватает, но молодые ребята постепенно адаптируются в профессиональном футболе. В прошлом туре запорожцы уступили "Звягелю" (3:2), но за игрой не все было так безнадежно для аутсайдера Второй лиги. "Металлург-2" единственная команда во Второй лиге, которая еще не побеждала. Смогут ли юные запорожцы набрать три зачетных пункта в игре с "Нивой? Безусловно, это сверхсложная задача, но недооценивать хозяев поля не стоит.

"Рубикон" (Киевская обл) - "Звягель" (Новоград-Волынский)

15.10.2022. 13:00. Новоград-Волынский. "Авангард"

Сокрушительное поражение в игре с "Реал Фармой" (0:7) заставило руководство "Рубикона" провести кадровую чистку. Команду покинуло сразу пять игроков. К тому же, решением тренерского штаба было принято изменить вектор развития и обновить состав команды, провести омоложение и в будущем тренеры рассчитывают на свою подрастающую молодежь из академии ДЮФК "Титан". "Звягель" подходит к матчу после победы в игре с "Металлургом-2" (3:2). Эта игра продемонстрировала, что коллективу из Новограда-Волынского стоит поработать над реализацией моментов. У "Рубикона" больше опыта выступлений во Второй лиге, но учитывая обновление команды фаворитом противостояния считается именно "Звягель".

"Чайка" (Петропавловская-Борщаговка) - "Реал-Фарма" (Одесса)

16.10.2022. 12:00. Киев. "Левый Берег"

"Чайка" должна исправлятся за невнятную игру против молодежи "Кременя-2". Подопечные Дениса Хомутова только на заключительных минутах спаслись от поражения (1:1). Безусловно, такой результат не отвечает амбициям клуба. "Реал-Фарма" приятно удивляет всех своими последними результатами. Одесситы одержали три победы и поднялись на третье место. В случае победы в гостевом матче "Реал Фарма" сможет даже выйти на второе место. Отметим, что в этом матче сможет сыграть защитник "Чайки" Вадим Хохлов, который из-за перебора желтых карт пропускал прошлый тур.