Вторая лига
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Хуст - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча новичков Второй лиги
Фото: facebook.com/football.khust
В стартовом матче седьмого тура Второй лиги встретятся команды, которые между собой еще не играли. Николаевцы два предыдущих тура пропускали и будет интересно посмотреть на текущую форму команды. Отсутствие игрового тонуса может отразиться на гостях. Отметим, что "Хуст" в двух домашних матчах не пропускал. Игра начнется в 14.00.
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