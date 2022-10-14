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Хуст - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Встреча новичков Второй лиги

Хуст - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: facebook.com/football.khust

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче седьмого тура Второй лиги встретятся команды, которые между собой еще не играли. Николаевцы два предыдущих тура пропускали и будет интересно посмотреть на текущую форму команды. Отсутствие игрового тонуса может отразиться на гостях. Отметим, что "Хуст" в двух домашних матчах не пропускал. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Васт (Николаев) ФК Хуст
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