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Вторая лига. Покер Василия Луцива приносит победу Хусту над Вастом

Вторая лига
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Бенефис Василия Луцива

Вторая лига. Покер Василия Луцива приносит победу Хусту над Вастом

Фото: facebook.com/football.khust

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмой тур Второй лиги открывался противостоянием в Хусте, где местный клуб принимал "Васт". Николаевцы до этого два тура пропускали.

Гости с первых минут продемонстрировали свои амбиции и быстро открыли счет в матче. Отличился 21-летний нападающий Ян Каранга. Для Яна это второй гол в нынешнем сезоне. Однако, еще до перерыва ситуация перевернулась с ног на голову. Хозяева не только отыгрались, но и обеспечили себе солидное преимущество. Хет-трик в свой актив записал 21-летний хавбек Василий Луцив. Василий забил три мяча за восемь минут.

На 56-й минуте счет стал разгромным. Свой четвертый гол в матче забил Василий Луцив. Бенефис для молодого полузащитника. На 72-й минуте отличился Вадим Мердеев, который и установил окончательный результат в игре. Матч завершился победой "Хуста" – 5:1.

Вторая лига. 7-й тур

"Хуст" - "Васт" 5:1

Голы: В. Луцив (25, 27, 33, 56), Мердеев (72) - Каранга (4)

"Хуст" (стартовый состав): Леванидов - Иванов, Тихненко, В.Луцив, П.Луцив, Мердеев, Вагин, Станкович, Филипп, Павлыч, Нечесов

"Васт" (стартовый состав): Рудик – Боровский, Шкиндер, Сартина. Бабенко, Толгаренко, Ярчук, Тищенко, Каранга, Стеценко, Крамаренко

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В статье: Васт (Николаев) ФК Хуст
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