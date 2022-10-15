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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Сегодня сыграют еще два матча во Второй лиге
Фото: facebook.com/FCNyvaVinnytsia
В субботу двумя матчами продолжится шестой тур во Второй лиге. Шанс реабилитироваться за невнятную игру против лидера чемпионата есть у винницкой "Нивы". К тому же, интересно будет последить за обновленным "Рубиконом", который после поражения от "Реал Фармы" (0:7) изменил вектор развития.
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"Нива" (Винница) - "Кремень-2" (Кременчуг)
15.10.2022. 13:00. Винница. "Центральный городской стадион"
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"Рубикон" (Киевская обл) - "Звягель" (Новоград-Волынский)
15.10.2022. 13:00. Новоград-Волынский. "Авангард"
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