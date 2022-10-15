  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
(1 голосов)

Сегодня сыграют еще два матча во Второй лиге

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: facebook.com/FCNyvaVinnytsia

UA-Футбол
Новина українською

В субботу двумя матчами продолжится шестой тур во Второй лиге. Шанс реабилитироваться за невнятную игру против лидера чемпионата есть у винницкой "Нивы". К тому же, интересно будет последить за обновленным "Рубиконом", который после поражения от "Реал Фармы" (0:7) изменил вектор развития.

VBET UA Вторая лига. 7-й тур

"Нива" (Винница) - "Кремень-2" (Кременчуг)

15.10.2022. 13:00. Винница. "Центральный городской стадион"

VBET UA Вторая лига. 7-й тур

"Рубикон" (Киевская обл) - "Звягель" (Новоград-Волынский)

15.10.2022. 13:00. Новоград-Волынский. "Авангард"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Винница) Рубикон (Киев) Звягель (Новоград-Волынский) Кремень-2 (Кременчуг)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде