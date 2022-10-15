Вторая лига. Звягель в большинстве громит Рубикон, Загорулько приносит победу винницкой Ниве

В субботу двумя матчами продолжился седьмой тур во Второй лиге. К вашему вниманию результаты игрового дня.

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"Рубикон" - "Звягель" 0:3

Голы: Ващишин (50, 70, 76)

Удаление: Шостка (46)

Обновленный "Рубикон" с рядом молодых игроков в составе принимал "Звягель". Коллектив из Новограда-Волынского считался фаворитом противостояния и ему удалось подтвердить свой статус. В начале второго тайма "Рубикон" остался в меньшинстве. Красную карточку получил Шостка. Гости наказали своего соперника сразу. Мяч в свой актив записал Артур Ващишин. Через 20 минут Артур забил второй раз. Еще до завершения матча Ващишин забил третий мяч в игре. Таким образом, матч завершился победой "Звягеля" – 3:0.

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"Нива" Винница - "Кремень-2" 1:0

Голы: Загорулько (58)

Винницкая "Нива" должна была реабилитироваться за поражение от бузовской "Нивы" в прошлом туре. Однако, победа далась непросто. Подопечные Юрия Чумака еще раз приятно удивили и дали достойный бой более именитому сопернику. Судьбу встречи решил забитый мяч от играющего президента "Нивы" Артура Загорулько.